Seger för Grums – steg åt rätt håll mot Grästorps IK
- Grums segrade – 3–2 mot Grästorps IK
- Alexander Henningsson avgjorde för Grums
- Tre raka mål för Grums
Grums har varit i en svacka med fem förluster i rad i hockeyettan södra. Men borta mot Grästorps IK bröts den tuffa sviten. Det blev 2–3 (2–1, 0–0, 0–2) i matchen i Åse & Viste Arena.
Mörrum nästa för Grums
Grästorps IK startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Joacim Hägg och Joel Benjaminsson innan Grums svarade och gjorde 2–1 genom David Göransson.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Sebastian Lövgren och Alexander Henningsson gjorde att Grums vände till underläget till ledning med 2–3.
Det här var Grästorps IK:s tredje uddamålsförlust den här säsongen.
Lagen spelar mot varandra igen den 10 december i Billerudhallen.
I nästa omgång har Grästorps IK Västervik borta i LF Arena, lördag 18 oktober 17.00. Grums spelar hemma mot Mörrum söndag 19 oktober 16.00.
Grästorps IK–Grums 2–3 (2–1, 0–0, 0–2)
Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena
Första perioden: 1–0 (11.51) Joacim Hägg (Casper Lindahl), 2–0 (15.17) Joel Benjaminsson (Lucas Löfström, Tim Dackell), 2–1 (17.22) David Göransson (Joel Nyman, Alexander Henningsson).
Tredje perioden: 2–2 (48.04) Sebastian Lövgren (Linus Högström Nordhammer), 2–3 (55.50) Alexander Henningsson (Sebastian Lövgren, David Göransson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Grästorps IK: 2-1-2
Grums: 1-0-4
Nästa match:
Grästorps IK: Västerviks IK, borta, 18 oktober
Grums: Mörrum GoIS IK, hemma, 19 oktober
