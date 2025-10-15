Seger för Grums – steg åt rätt håll mot Grästorps IK

Grums segrade – 3–2 mot Grästorps IK

Alexander Henningsson avgjorde för Grums

Tre raka mål för Grums

Grums har varit i en svacka med fem förluster i rad i hockeyettan södra. Men borta mot Grästorps IK bröts den tuffa sviten. Det blev 2–3 (2–1, 0–0, 0–2) i matchen i Åse & Viste Arena.

Mörrum nästa för Grums

Grästorps IK startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Joacim Hägg och Joel Benjaminsson innan Grums svarade och gjorde 2–1 genom David Göransson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Sebastian Lövgren och Alexander Henningsson gjorde att Grums vände till underläget till ledning med 2–3.

Det här var Grästorps IK:s tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 december i Billerudhallen.

I nästa omgång har Grästorps IK Västervik borta i LF Arena, lördag 18 oktober 17.00. Grums spelar hemma mot Mörrum söndag 19 oktober 16.00.

Grästorps IK–Grums 2–3 (2–1, 0–0, 0–2)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (11.51) Joacim Hägg (Casper Lindahl), 2–0 (15.17) Joel Benjaminsson (Lucas Löfström, Tim Dackell), 2–1 (17.22) David Göransson (Joel Nyman, Alexander Henningsson).

Tredje perioden: 2–2 (48.04) Sebastian Lövgren (Linus Högström Nordhammer), 2–3 (55.50) Alexander Henningsson (Sebastian Lövgren, David Göransson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 2-1-2

Grums: 1-0-4

Nästa match:

Grästorps IK: Västerviks IK, borta, 18 oktober

Grums: Mörrum GoIS IK, hemma, 19 oktober