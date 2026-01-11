Seger för Gävle mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne på bortaplan

Gävle-seger med 5–3 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Elwin Söderberg matchvinnare för Gävle

Fyra raka mål för Gävle

Gävle besegrade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne på bortaplan i söndagens första match i U18 division 1 västra A vår. 3–5 (1–1, 0–3, 2–1) slutade matchen.

Valbo HC 2 nästa för Gävle

Alvar Myrgren gjorde 1–0 till Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne efter bara 2.59 med assist av Gustav Bylin. 1–1 kom efter 17.59 när Theodor Westman slog till framspelad av Charlie Ahlberg.

I andra perioden var det Gävle som var vassast och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Vilmer Karlsson, Danny Dunn och Elwin Söderberg.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne reducerade dock till både 2–4 och 3–4 genom Colin Karlsson och Svante Rågberg i tredje perioden.

Gävle kunde dock avgöra till 3–5 med två sekunder kvar av matchen genom Hugo Lindqvist.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Gävle med 13–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Gävle GIK vunnit.

Nästa motstånd för Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne är Huge/Skutskär. Lagen möts tisdag 13 januari 19.40 i Kasthallen. Gävle tar sig an Valbo HC 2 hemma torsdag 15 januari 19.40.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Gävle 3–5 (1–1, 0–3, 2–1)

U18 division 1 västra A vår, Internetport Arena

Första perioden: 1–0 (2.59) Alvar Myrgren (Gustav Bylin), 1–1 (17.59) Theodor Westman (Charlie Ahlberg).

Andra perioden: 1–2 (25.30) Vilmer Karlsson (Hugo Lindqvist), 1–3 (31.08) Danny Dunn (Charlie Ahlberg, Theodor Westman), 1–4 (36.53) Elwin Söderberg (Oliver Mineur, Nemo Mattsson).

Tredje perioden: 2–4 (48.10) Colin Karlsson (Alexander Sundberg, Kalle Brändt Svensson), 3–4 (57.04) Svante Rågberg (Jonatan Östberg, Noah Dahlström), 3–5 (59.58) Hugo Lindqvist (Vilmer Karlsson).

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: IK Huge/Skutskärs SK, borta, 13 januari 19.40

Gävle: Valbo HC:2, hemma, 15 januari 19.40