Seger för Frölunda mot Linköping HC U18

Seger för Frölunda med 6–4 mot Linköping HC U18

Wiggo Forsberg matchvinnare för Frölunda

Frölunda gjorde tre raka mål

Frölunda vann mötet i U18 Nationell södra herr på hemmaplan mot Linköping HC U18, med 6–4 (1–1, 3–1, 2–2).

Frölunda–Linköping HC U18 – mål för mål

Victor Tjäder gjorde 1–0 till Linköping HC U18 efter 5.52. Frölunda kvitterade till 1–1 efter 14.29 när Karl Röshammar fick träff efter pass från Gustav Gäbel och Oscar Grådahl.

Efter 9.07 i andra perioden gjorde Linköping HC U18 1–2 genom Felix Mattsson.

Frölunda vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2.

Linköping HC U18 reducerade dock till 4–3 genom Victor Tjäder efter 7.34 av perioden.

Frölunda gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 4–3 till 6–3, båda målen av Wiggo Forsberg. Målen punkterade matchen.

Linköping HC U18 reducerade dock till 6–4 genom Ture Holmér när bara en minut återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Frölundas Axel Järnstedt hade tre assists.

Frölunda har två segrar och tre förluster och 16–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Linköping HC U18 har tre vinster och två förluster och 16–13 i målskillnad.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa motstånd för Frölunda är SSK U18. Lagen möts fredag 13 mars 19.00 i Frölundaborg. Linköping HC U18 tar sig an Rögle hemma lördag 14 mars 15.00.

Frölunda–Linköping HC U18 6–4 (1–1, 3–1, 2–2)

U18 Nationell södra herr, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (5.52) Victor Tjäder, 1–1 (14.29) Karl Röshammar (Gustav Gäbel, Oscar Grådahl).

Andra perioden: 1–2 (29.07) Felix Mattsson (William Boman), 2–2 (29.27) Felix Selindh (Tim Mandic), 3–2 (33.59) Felix Selindh (Axel Järnstedt, Hampus Koskela), 4–2 (36.25) Gustav Gäbel (Karl Röshammar, Axel Järnstedt).

Tredje perioden: 4–3 (47.34) Victor Tjäder (Gustav Bernhardsson, Vincent Näsström), 5–3 (53.46) Wiggo Forsberg (Olle Zetterstedt, Axel Järnstedt), 6–3 (58.23) Wiggo Forsberg, 6–4 (59.53) Ture Holmér (Lucas Toumeh, Oliver Ericsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 2-0-3

Linköping HC U18: 3-0-2

Nästa match:

Frölunda: Södertälje SK, hemma, 13 mars 19.00

Linköping HC U18: Rögle BK, hemma, 14 mars 15.00