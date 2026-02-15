Seger för Färjestad mot Frölunda i U18 Nationell södra herr

Seger för Färjestad med 5–3 mot Frölunda

Joacim Olsson avgjorde för Färjestad

Tre raka mål för Färjestad

Det blev Färjestad som vann på bortaplan mot Frölunda i U18 Nationell södra herr. 3–5 (0–2, 2–1, 1–2) slutade matchen på söndagen.

Linköping HC U18 nästa för Färjestad

Färjestad tog ledningen efter nio minuter genom Oscar Blom på pass av Alexander Nilsson och Simon Caspersen-Snilsberg. Efter 14.27 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 när Melvin Johansson hittade rätt framspelad av Vilgot Nygren och Noel Rudin.

Färjestad ökade ledningen till 0–3 genom Edvin Näslund efter 1.09 i andra perioden.

Frölunda reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Karl Röshammar och Olle Zetterstedt i andra perioden.

Färjestad gjorde 2–4 genom Joacim Olsson efter 3.55 i tredje perioden.

Frölunda gjorde 3–4 genom Tim Mandic efter 7.23 av perioden.

Färjestad kunde dock avgöra till 3–5 efter 9.12 i tredje perioden genom Max Haglund.

Lagens första möte för säsongen vann Frölunda med 4–3 efter förlängning .

I nästa match, lördag 21 februari möter Frölunda Huddinge IK borta i Björkängshallen 16.00 medan Färjestad spelar hemma mot Linköping HC U18 15.30.

Frölunda–Färjestad 3–5 (0–2, 2–1, 1–2)

U18 Nationell södra herr, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (9.58) Oscar Blom (Alexander Nilsson, Simon Caspersen-Snilsberg), 0–2 (14.27) Melvin Johansson (Vilgot Nygren, Noel Rudin).

Andra perioden: 0–3 (21.09) Edvin Näslund (Joacim Olsson, Jonathan Granquist), 1–3 (30.36) Karl Röshammar (Tim Mandic, Wilson Axelsson), 2–3 (37.57) Olle Zetterstedt (Gustav Gäbel, Charlie Kalldin).

Tredje perioden: 2–4 (43.55) Joacim Olsson (Vilgot Nygren), 3–4 (47.23) Tim Mandic, 3–5 (49.12) Max Haglund (Melvin Johansson, Philip Tollefsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 2-1-2

Färjestad: 3-0-2

Nästa match:

Frölunda: Huddinge IK, borta, 21 februari 16.00

Färjestad: Linköping HC, hemma, 21 februari 15.30