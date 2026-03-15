Seger för Färjestad i toppmötet med Djurgården

Det var toppmöte i U18 Nationell södra herr när Färjestad tog emot serieledande Djurgården. Färjestad vann matchen med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0).

Segern var Färjestads åttonde på de senaste nio matcherna.

Färjestad–Djurgården – mål för mål

Färjestad tog ledningen efter nio minuter genom Max Haglund på passning från Jonathan Granquist och Vilgot Nygren.

Redan efter 2.33 i andra perioden kvitterade Djurgården till 1–1 genom Dorian Eklund Aspe med assist av Emil Dahlbäck Larsson och Tom Pråhl. Efter 12.52 i andra perioden slog Alexander Nilsson till framspelad av Leo Kinnersjö och gav Färjestad ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.28 kvar att spela genom Simon Näslund. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Färjestad med 18–6 och Djurgården med 22–9 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Djurgården med 4–3.

Färjestad–Djurgården 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 1–0 (9.51) Max Haglund (Jonathan Granquist, Vilgot Nygren).

Andra perioden: 1–1 (22.33) Dorian Eklund Aspe (Emil Dahlbäck Larsson, Tom Pråhl), 2–1 (32.52) Alexander Nilsson (Leo Kinnersjö).

Tredje perioden: 3–1 (58.32) Simon Näslund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 4-0-1

Djurgården: 4-0-1