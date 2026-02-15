Seger för Falu J20 mot Kvarnsveden/Borlänge i U20 division 1 västra A herr

Falu J20 vann med 6–3 mot Kvarnsveden/Borlänge

Falu J20:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Sebastian Lindblom avgjorde för Falu J20

Falu J20 segrade mot Kvarnsveden/Borlänge på hemmaplan i Lugnets Ishall i U20 division 1 västra A herr. 6–3 (2–2, 3–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Falu J20:s åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Falu J20–Kvarnsveden/Borlänge – mål för mål

Falu J20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut.

Kvarnsveden/Borlänge reducerade och kvitterade till 2–2 genom Axel Österman och Max Ehrling.

I andra perioden var det Falu J20 som var vassast och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Neo Andersson, Sebastian Lindblom och Gustav Larsson.

2.48 in i tredje perioden fick Andreas Eriksson utdelning på nytt framspelad av Elias Isaksson och ökade ledningen. Kvarnsveden/Borlänge reducerade till 6–3 med 1.36 kvar att spela genom Axel Nordmark assisterad av Victor Modigh. Mer än så blev det dock inte för Kvarnsveden/Borlänge.

Falu J20:s Sebastian Lindblom stod för två mål och ett assist, Neo Andersson gjorde ett mål och två målgivande passningar och Anton Sundberg hade tre assists.

När lagen möttes senast vann Falu IF med 10–2.

Falu J20 tar sig an Gävle i nästa match borta lördag 21 februari 13.40. Kvarnsveden/Borlänge möter samma dag 12.00 Lindlöven borta.

Falu J20–Kvarnsveden/Borlänge 6–3 (2–2, 3–0, 1–1)

U20 division 1 västra A herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (8.00) Sebastian Lindblom (Neo Andersson, Gustav Larsson), 2–0 (9.38) Andreas Eriksson (Anton Sundberg, Neo Andersson), 2–1 (14.24) Axel Österman (Måns Hadin, Anton Karlsson), 2–2 (18.37) Max Ehrling (Melker Hindrikes, Elis Stornils).

Andra perioden: 3–2 (20.32) Neo Andersson (Anton Sundberg, Sebastian Lindblom), 4–2 (30.56) Sebastian Lindblom (Anton Sundberg), 5–2 (31.57) Gustav Larsson (Hampus Moberg, Lucas Jarestrand).

Tredje perioden: 6–2 (42.48) Andreas Eriksson (Elias Isaksson), 6–3 (58.24) Axel Nordmark (Victor Modigh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu J20: 4-1-0

Kvarnsveden/Borlänge: 3-1-1

Nästa match:

Falu J20: Gävle GIK, borta, 21 februari 13.40

Kvarnsveden/Borlänge: Lindlövens IF, borta, 21 februari 12.00