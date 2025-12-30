Seger för Columbus mot Ottawa

Columbus vann med 4–1 mot Ottawa

Damon Severson matchvinnare för Columbus

Tredje raka segern för Columbus

Columbus vann mötet i NHL på bortaplan mot Ottawa, med 4–1 (1–0, 1–1, 2–0).

New Jersey nästa för Columbus

Columbus tog ledningen efter 15 minuter genom Boone Jenner efter förarbete av Cole Sillinger och Charlie Coyle.

Efter 1.21 i andra perioden slog Damon Severson till framspelad av Dmitrij Voronkov och Cole Sillinger och gjorde 0–2.

Ottawas Jake Sanderson gjorde 1–2 efter 8.16 på pass av Tim Stützle och Brady Tkachuk.

1.57 in i tredje perioden fick Denton Mateychuk utdelning på pass av Damon Severson och Charlie Coyle och ökade ledningen.

Efter 15.54 nätade Kirill Martjenko framspelad av Mason Marchment och Adam Fantilli och ökade ledningen för Columbus.

När lagen senast möttes vann Ottawa med 6–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 1 januari. Då möter Ottawa Washington i Canadian Tire Centre 19.00. Columbus tar sig an New Jersey hemma 01.00.

Ottawa–Columbus 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (15.58) Boone Jenner (Cole Sillinger, Charlie Coyle).

Andra perioden: 0–2 (21.21) Damon Severson (Dmitrij Voronkov, Cole Sillinger), 1–2 (28.16) Jake Sanderson (Tim Stützle, Brady Tkachuk).

Tredje perioden: 1–3 (41.57) Denton Mateychuk (Damon Severson, Charlie Coyle), 1–4 (55.54) Kirill Martjenko (Mason Marchment, Adam Fantilli).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 2-1-2

Columbus: 3-0-2

Nästa match:

Ottawa: Washington Capitals, hemma, 1 januari 19.00

Columbus: New Jersey Devils, hemma, 1 januari 01.00