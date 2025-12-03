Seger för Clemensnäs U18 mot Sunderby SK U18

Clemensnäs U18 segrade – 1–0 efter förlängning

Filip Grundström matchvinnare för Clemensnäs U18

Andra raka segern för Clemensnäs U18

Clemensnäs U18 vann med 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning i fortsättningsserien i U18 regional norr herr på hemmaplan mot Sunderby SK U18 på onsdagen.

Filip Grundström stod för Clemensnäs U18:s avgörande mål 4.50 in i förlängningen.

Clemensnäs U18–Sunderby SK U18 – mål för mål

Resultatet innebär att Clemensnäs U18 ligger kvar på andra plats och Sunderby SK U18 på femte plats i tabellen.

I sista omgången har Clemensnäs U18 Ö-vik Hockey U18 hemma i Kopparhallen, söndag 7 december 13.45. Sunderby SK U18 spelar hemma mot Östersunds IK U18 lördag 6 december 17.00.

Clemensnäs U18–Sunderby SK U18 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Kopparhallen

Förlängning: 1–0 (64.50) Filip Grundström (Rasmus Grundberg, Oskar Öhrvall).