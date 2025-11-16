Seger för Buffalo – steg åt rätt håll mot Detroit

Buffalo segrade – 5–4 efter förlängning

Mattias Samuelsson matchvinnare för Buffalo

Fyra mål för Buffalo utan svar

Buffalo har haft en tuff period med fem förluster i följd i NHL. Men borta mot Detroit bröts den tuffa sviten. Det blev 4–5 (1–1, 3–1, 0–2, 0–1) efter förlängning i matchen i Little Caesars Arena.

Mattias Samuelsson blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 1.05 in i förlängningen.

Detroit–Buffalo – mål för mål

Detroit gjorde 1–0 efter tio minuters spel.

Efter 10.52 kvitterade Buffalo när Alex Tuch fick träff. Detroit stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 1–1 till 4–1 på bara 5.05.

Buffalo reducerade dock till 4–2 genom Josh Doan med 2.10 kvar att spela av perioden. Efter 4.27 i tredje perioden reducerade Buffalo på nytt genom Tage Thompson på pass av Josh Doan och Colten Ellis.

9.20 in i tredje perioden slog Ryan Mcleod till och kvitterade. I förlängningen tog det 1.05 till Buffalo också avgjorde till 5–4. Matchvinnare för bortalaget blev Mattias Samuelsson, på pass av Tage Thompson och Rasmus Dahlin.

Detroits Lucas Raymond hade tre assists.

Det här var Detroits andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Buffalos andra uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Buffalo Sabres med 4–2.

Måndag 17 november 01.00 spelar Detroit borta mot NY Rangers. Buffalo möter Edmonton hemma i KeyBank Center tisdag 18 november 01.00.

Detroit–Buffalo 4–5 (1–1, 3–1, 0–2, 0–1)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 1–0 (10.13) Patrick Kane (Ben Chiarot), 1–1 (10.52) Alex Tuch.

Andra perioden: 2–1 (23.47) Alex Debrincat (Lucas Raymond), 3–1 (25.44) Dylan Larkin (Lucas Raymond, Moritz Seider), 4–1 (28.52) Alex Debrincat (Lucas Raymond, Moritz Seider), 4–2 (37.50) Josh Doan (Rasmus Dahlin, Bowen Byram).

Tredje perioden: 4–3 (44.27) Tage Thompson (Josh Doan, Colten Ellis), 4–4 (49.20) Ryan Mcleod.

Förlängning: 4–5 (61.05) Mattias Samuelsson (Tage Thompson, Rasmus Dahlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 1-1-3

Buffalo: 1-0-4

Nästa match:

Detroit: New York Rangers, borta, 17 november

Buffalo: Edmonton Oilers, hemma, 18 november