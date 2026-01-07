Seger för Buffalo mot Vancouver på hemmaplan

Buffalo vann med 5–3 mot Vancouver

Buffalos nionde seger på de senaste tio matcherna

Zach Metsa avgjorde för Buffalo

Buffalo segrade på hemmaplan i KeyBank Center mot Vancouver i NHL. 5–3 (2–0, 1–0, 2–3) slutade matchen på onsdagen.

I och med detta har Vancouver fyra förluster i rad.

Buffalo har skapat en skön vinnarkänsla i KeyBank Center. Segern mot Vancouver betyder att laget har vunnit fem raka matcher på hemmaplan.

NY Rangers nästa för Buffalo

Buffalo startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.01 slog Tage Thompson till assisterad av Bowen Byram och Owen Power.

2–0 kom efter 11.24 genom Ryan McLeod efter pass från Alex Tuch och Mattias Samuelsson.

Efter 9.37 i andra perioden nätade Alex Tuch på pass av Bowen Byram och Josh Norris och gjorde 3–0.

I tredje perioden var det i stället Vancouver som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 men Buffalo kunde hålla undan och vinna matchen med 5–3.

När lagen möttes senast vann Buffalo med 3–2.

Fredag 9 januari 01.00 möter Buffalo NY Rangers borta i Madison Square Garden medan Vancouver spelar borta mot Detroit.

Buffalo–Vancouver 5–3 (2–0, 1–0, 2–3)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (2.01) Tage Thompson (Bowen Byram, Owen Power), 2–0 (11.24) Ryan McLeod (Alex Tuch, Mattias Samuelsson).

Andra perioden: 3–0 (29.37) Alex Tuch (Bowen Byram, Josh Norris).

Tredje perioden: 4–0 (46.13) Zach Metsa (Beck Malenstyn, Jordan Greenway), 4–1 (50.17) Jake DeBrusk (Kiefer Sherwood, Brock Boeser), 4–2 (55.16) Elias Pettersson (Brock Boeser, Filip Hronek), 4–3 (55.55) Liam Öhgren (Marcus Pettersson, Linus Karlsson), 5–3 (58.36) Josh Doan.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 4-0-1

Vancouver: 1-2-2

Nästa match:

Buffalo: New York Rangers, borta, 9 januari 01.00

Vancouver: Detroit Red Wings, borta, 9 januari 01.00