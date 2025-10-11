Seger för Brinken – efter Oliver Wallins hattrick

Brinken segrade – 6–1 mot Hammarby J20

Oliver Wallin tremålsskytt för Brinken

Andra raka segern för Brinken

Oliver Wallin gjorde tre mål och Brinken vann mot Hammarby J20 på bortaplan i U20 Div 1 östra B herr. Till slut blev det 6–1 (2–1, 2–0, 2–0).

Brinken tog därmed andra raka segern, efter 9–0 mot Lidingö Vikings HC U20 i premiären.

Oliver Wallin tremålsskytt för Brinken

Brinken tog ledningen i första perioden genom Oliver Wallin.

Hammarby J20 kvitterade till 1–1 genom Linus Kjellgren efter 12.26.

Brinken gjorde 1–2 genom Oliver Wallin som gjorde sitt andra mål efter 16.02 i matchen. Även i andra perioden var Brinken starkast och gick från 1–2 till 1–4 genom två snabba mål i mitten av perioden av Felix Lönnquist och Liam Schmiedtke. Brinken fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Lucas Shaw och Oliver Wallin.

Brinkens Felix Lönnquist stod för tre poäng, varav ett mål, Hugo Glimskog hade tre assists, Lucas Shaw gjorde ett mål och två assist och Oliver Wallin gjorde tre mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 november i Lejonhallen.

I nästa match möter Hammarby J20 Lidingö Vikings HC U20 borta på tisdag 14 oktober 19.30. Brinken möter Spånga IS U20 måndag 13 oktober 20.00 hemma.

Hammarby J20–Brinken 1–6 (1–2, 0–2, 0–2)

U20 Div 1 östra B herr, Kärrtorps IP

Första perioden: 0–1 (9.12) Oliver Wallin (Felix Lönnquist, Hugo Glimskog), 1–1 (12.26) Linus Kjellgren (Milian Claeson, Folke Allard), 1–2 (16.02) Oliver Wallin (Hugo Glimskog).

Andra perioden: 1–3 (29.33) Felix Lönnquist (Liam Schmiedtke, Lucas Shaw), 1–4 (32.15) Liam Schmiedtke (Felix Lönnquist, Lucas Shaw).

Tredje perioden: 1–5 (57.21) Lucas Shaw (Truls Bengtsson, Douglas Hedman), 1–6 (58.35) Oliver Wallin (Karl Redtzer, Hugo Glimskog).

Nästa match:

Hammarby J20: Lidingö Vikings HC, borta, 14 oktober

Brinken: Spånga IS IK, hemma, 13 oktober