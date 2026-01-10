Seger för Borås mot Olofström på bortaplan

Svante Bognäs matchvinnare för Borås

Andra raka segern för Borås

Borås tog hem de tre poängen efter seger på bortaplan mot Olofström i U20 region syd vår. 4–6 (0–1, 2–2, 2–3) slutade matchen på lördagen.

Det var andra raka segern för Borås, efter 4–2 mot Halmstad HF i premiären.

Kungälv nästa för Borås

Borås tog ledningen efter 18.56 genom Filip Björkman efter pass från Joel Greén.

Olofström kvitterade till 1–1 genom Andreas Jørgensen i början av andra perioden i andra perioden.

Borås gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Isac Petersson och Philip Bertilsson.

Olofström reducerade dock till 2–3 genom Axel Evernäs med 4.25 kvar att spela av perioden.

Borås vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 4–6.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Olofström tar sig an IF Troja-Ljungby i nästa match borta tisdag 13 januari 19.00. Borås möter samma dag 19.30 Kungälv hemma.

Olofström–Borås 4–6 (0–1, 2–2, 2–3)

U20 region syd vår, Stålhallen

Första perioden: 0–1 (18.56) Filip Björkman (Joel Greén).

Andra perioden: 1–1 (22.43) Andreas Jørgensen (Oscar Stråhle), 1–2 (27.53) Isac Petersson (Oliver Stålberg), 1–3 (31.02) Philip Bertilsson (Isac Petersson, Villgot Nordholm), 2–3 (35.35) Axel Evernäs.

Tredje perioden: 3–3 (43.48) Noel Öfverman (Axel Evernäs, Albin Svensson), 3–4 (44.31) Tim Börje (Alexander Blomqvist, Elia Wicky), 3–5 (51.52) Svante Bognäs (Elia Wicky, Ville Kiellarson), 4–5 (58.43) Leo Widén (Frederik Rundh), 4–6 (59.40) Oliver Stålberg.

Nästa match:

Olofström: IF Troja-Ljungby, borta, 13 januari 19.00

Borås: Kungälvs IK, hemma, 13 januari 19.30