Seger för Björklöven på bortaplan mot Timrå U20

Björklöven vann mot Timrå U20 på bortaplan i svenska cupen, U20 grupp A herr. Segersiffrorna skrevs till 4–0 (2–0, 1–0, 1–0).

Björklöven startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.29 slog Gustav Öberg Andersson till efter förarbete av Rasmus Becker och Carl Karmehag.

Laget gjorde 0–2 när Totte Jonsson fick träff på passning från Rasmus Becker och Jacob Söderberg-Nelson efter 10.32.

Efter 7.58 i andra perioden nätade Joakim Engholm och gjorde 0–3.

Gustav Öberg Andersson gjorde också 0–4 med assist av Rasmus Becker och Gabriel Lekberg-Melz efter 13.48 i tredje perioden.

Björklövens Rasmus Becker hade tre assists.

För tabellens utseende betyder det här att Timrå U20 ligger på fjärde plats medan Björklöven har tredjeplatsen.

I nästa match möter Timrå U20 Skellefteå AIK U20 borta och Björklöven möter Luleå borta. Båda matcherna spelas fredag 19 december 19.00.

Timrå U20–Björklöven 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)

Svenska cupen, U20 grupp A herr, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (3.29) Gustav Öberg Andersson (Rasmus Becker, Carl Karmehag), 0–2 (10.32) Totte Jonsson (Rasmus Becker, Jacob Söderberg-Nelson).

Andra perioden: 0–3 (27.58) Joakim Engholm.

Tredje perioden: 0–4 (53.48) Gustav Öberg Andersson (Rasmus Becker, Gabriel Lekberg-Melz).