Seger för Björklöven mot Luleå på bortaplan

Björklöven segrade – 7–5 mot Luleå

Oscar Djurberg matchvinnare för Björklöven

Björklövens åttonde seger för säsongen

Björklöven segrade mot Luleå på bortaplan i Coop Norrbotten Arena i U20 nationell norra. 5–7 (1–2, 1–2, 3–3) slutade matchen på fredagen.

Luleå–Björklöven – mål för mål

Björklöven startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Joakim Engholm och Philip Hemmyr innan Luleå svarade och gjorde 2–1 genom Lukas Kral.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Tredje perioden slutade 3–3 och Björklöven vann matchen med 7–5.

Joakim Engholm och Philip Hemmyr gjorde två mål och en assist var för Björklöven. Luleås Tsimafej Tuzin hade tre assists för Luleå och David Thomasson stod för tre poäng, varav två mål.

I tabellen innebär det här att Björklöven nu ligger på nionde plats i tabellen. Luleå är på åttonde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, lördag 17 januari möter Luleå Modo Hockey U20 hemma i Lulebohallen 15.30 medan Björklöven spelar borta mot Skellefteå AIK U20 12.00.

Luleå–Björklöven 5–7 (1–2, 1–2, 3–3)

U20 nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (2.00) Joakim Engholm, 0–2 (11.43) Philip Hemmyr (Bruno Osmanis, Adam Weiberg), 1–2 (12.21) Lukas Kral (Tsimafej Tuzin, David Thomasson).

Andra perioden: 1–3 (25.26) Philip Hemmyr (Jacob Söderberg-Nelson, Bruno Osmanis), 1–4 (30.53) Eddin Mesanovic (Måns Ågren, Adam Weiberg), 2–4 (33.47) David Thomasson (Neo Hirsch, Tsimafej Tuzin).

Tredje perioden: 3–4 (40.28) Neo Hirsch (David Lövgren, Tsimafej Tuzin), 3–5 (41.05) Bruno Osmanis (Philip Hemmyr, Jacob Söderberg-Nelson), 4–5 (43.46) David Thomasson (Wille Höglund, Ludwig Skårman), 4–6 (47.10) Oscar Djurberg (Joakim Engholm, Max Gustafsson), 5–6 (52.47) Måns Josbrant (Casper Kjölmoen), 5–7 (59.39) Joakim Engholm (Måns Ågren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-0-2

Björklöven: 2-0-3

Nästa match:

Luleå: Modo Hockey, hemma, 17 januari 15.30

Björklöven: Skellefteå, borta, 17 januari 12.00