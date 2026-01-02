Seattle vann mot Nashville efter Matthew Beniers två mål
- Seger för Seattle med 4–1 mot Nashville
- Seattles femte seger på de senaste sex matcherna
- Seattles Matthew Beniers tvåmålsskytt
Det blev Seattle som gick segrande ur mötet med Nashville i NHL på hemmaplan, med 4–1 (3–0, 0–1, 1–0).
Segern var Seattles femte på de senaste sex matcherna.
Jamie Oleksiak gjorde matchvinnande målet
Seattle stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.03 i mitten av perioden.
Efter 17.34 i andra perioden slog Roman Josi till på pass av Ryan O’Reilly och Luke Evangelista och reducerade åt Nashville.
17.47 in i tredje perioden fick Jared Mccann utdelning framspelad av Ryan Lindgren och ökade ledningen.
Nästa motstånd för Seattle är Vancouver. Lagen möts lördag 3 januari 04.30 i Rogers Arena. Nashville tar sig an Calgary borta söndag 4 januari 01.00.
Seattle–Nashville 4–1 (3–0, 0–1, 1–0)
NHL, Climate Pledge Arena
Första perioden: 1–0 (3.48) Matthew Beniers (Ryker Evans), 2–0 (10.41) Jamie Oleksiak (Ryan Winterton, Jacob Melanson), 3–0 (10.51) Matthew Beniers (Jordan Eberle, Kaapo Kakko).
Andra perioden: 3–1 (37.34) Roman Josi (Ryan O’Reilly, Luke Evangelista).
Tredje perioden: 4–1 (57.47) Jared Mccann (Ryan Lindgren).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Seattle: 4-1-0
Nashville: 3-0-2
Nästa match:
Seattle: Vancouver Canucks, borta, 3 januari 04.30
Nashville: Calgary Flames, borta, 4 januari 01.00
