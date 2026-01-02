Prenumerera

Seattle vann mot Nashville efter Matthew Beniers två mål

Hockeysverige
  • Seger för Seattle med 4–1 mot Nashville

  • Seattles femte seger på de senaste sex matcherna

  • Seattles Matthew Beniers tvåmålsskytt

Det blev Seattle som gick segrande ur mötet med Nashville i NHL på hemmaplan, med 4–1 (3–0, 0–1, 1–0).

Segern var Seattles femte på de senaste sex matcherna.

Jamie Oleksiak gjorde matchvinnande målet

Seattle stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.03 i mitten av perioden.

Efter 17.34 i andra perioden slog Roman Josi till på pass av Ryan O’Reilly och Luke Evangelista och reducerade åt Nashville.

17.47 in i tredje perioden fick Jared Mccann utdelning framspelad av Ryan Lindgren och ökade ledningen.

Nästa motstånd för Seattle är Vancouver. Lagen möts lördag 3 januari 04.30 i Rogers Arena. Nashville tar sig an Calgary borta söndag 4 januari 01.00.

Seattle–Nashville 4–1 (3–0, 0–1, 1–0)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (3.48) Matthew Beniers (Ryker Evans), 2–0 (10.41) Jamie Oleksiak (Ryan Winterton, Jacob Melanson), 3–0 (10.51) Matthew Beniers (Jordan Eberle, Kaapo Kakko).

Andra perioden: 3–1 (37.34) Roman Josi (Ryan O’Reilly, Luke Evangelista).

Tredje perioden: 4–1 (57.47) Jared Mccann (Ryan Lindgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 4-1-0

Nashville: 3-0-2

Nästa match:

Seattle: Vancouver Canucks, borta, 3 januari 04.30

Nashville: Calgary Flames, borta, 4 januari 01.00

