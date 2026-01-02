Seattle vann mot Nashville efter Matthew Beniers två mål

Seger för Seattle med 4–1 mot Nashville

Seattles femte seger på de senaste sex matcherna

Seattles Matthew Beniers tvåmålsskytt

Det blev Seattle som gick segrande ur mötet med Nashville i NHL på hemmaplan, med 4–1 (3–0, 0–1, 1–0).

Segern var Seattles femte på de senaste sex matcherna.

Jamie Oleksiak gjorde matchvinnande målet

Seattle stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.03 i mitten av perioden.

Efter 17.34 i andra perioden slog Roman Josi till på pass av Ryan O’Reilly och Luke Evangelista och reducerade åt Nashville.

17.47 in i tredje perioden fick Jared Mccann utdelning framspelad av Ryan Lindgren och ökade ledningen.

Nästa motstånd för Seattle är Vancouver. Lagen möts lördag 3 januari 04.30 i Rogers Arena. Nashville tar sig an Calgary borta söndag 4 januari 01.00.

Seattle–Nashville 4–1 (3–0, 0–1, 1–0)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (3.48) Matthew Beniers (Ryker Evans), 2–0 (10.41) Jamie Oleksiak (Ryan Winterton, Jacob Melanson), 3–0 (10.51) Matthew Beniers (Jordan Eberle, Kaapo Kakko).

Andra perioden: 3–1 (37.34) Roman Josi (Ryan O’Reilly, Luke Evangelista).

Tredje perioden: 4–1 (57.47) Jared Mccann (Ryan Lindgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 4-1-0

Nashville: 3-0-2

Nästa match:

Seattle: Vancouver Canucks, borta, 3 januari 04.30

Nashville: Calgary Flames, borta, 4 januari 01.00