Seattle starkast i straffläggningen – vann borta mot Vancouver

Det var jämnt hela vägen när Vancouver mötte Seattle hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Seattle var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 0–0, 1–0). Matthew Beniers blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Seattles sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Calgary nästa för Seattle

Cale Fleury gjorde 1–0 till gästande Seattle efter 17.34 framspelad av Jamie Oleksiak och Kaapo Kakko.

Seattle utökade ledningen genom Chandler Stephenson efter 8.53 i andra perioden.

Vancouver reducerade dock till 1–2 genom Kiefer Sherwood efter 13.06 av perioden.

Seattle gjorde 1–3 genom Ben Meyers efter 18.13 och tog ett rejält grepp om matchen.

Vancouver gjorde 2–3 genom Jake DeBrusk efter 19.22 av perioden.

6.15 in i tredje perioden fick Linus Karlsson utdelning framspelad av Filip Hronek och Jake DeBrusk och kvitterade.

I straffläggningen var det Seattle som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Matthew Beniers för.

Vancouvers Jake DeBrusk stod för ett mål och två assists.

Lagens första möte för säsongen vann Vancouver med 3–2 efter straffar.

Nästa motstånd för Vancouver är Boston. Lagen möts söndag 4 januari 04.00 i Rogers Arena. Seattle tar sig an Calgary borta tisdag 6 januari 03.30.

Vancouver–Seattle 3–4 (0–1, 2–2, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (17.34) Cale Fleury (Jamie Oleksiak, Kaapo Kakko).

Andra perioden: 0–2 (28.53) Chandler Stephenson (Jordan Eberle, Jared Mccann), 1–2 (33.06) Kiefer Sherwood (Jake DeBrusk, Tom Willander), 1–3 (38.13) Ben Meyers (Ryan Winterton, Jacob Melanson), 2–3 (39.22) Jake DeBrusk (Brock Boeser, Elias Pettersson).

Tredje perioden: 3–3 (46.15) Linus Karlsson (Filip Hronek, Jake DeBrusk).

Straffar: 3–4 (65.00) Matthew Beniers.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-1-3

Seattle: 4-1-0

Nästa match:

Vancouver: Boston Bruins, hemma, 4 januari 04.00

Seattle: Calgary Flames, borta, 6 januari 03.30