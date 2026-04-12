Seattle säkrade seger mot Calgary

Seattle vann med 4–1 mot Calgary

Chandler Stephenson matchvinnare för Seattle

Andra raka segern för Seattle

Seattle segrade mot Calgary hemma i Climate Pledge Arena i NHL. 4–1 (0–0, 3–1, 1–0) slutade matchen på söndagen.

Seattle–Calgary – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Efter 1.11 i andra perioden gjorde Calgary 0–1 genom Hunter Brzustewicz på pass av Matt Coronato och Olli Määttä.

Seattle gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.29 kvar att spela genom Jordan Eberle efter förarbete av Ryker Evans.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tisdag 14 april 03.30 spelar Seattle hemma mot Los Angeles. Calgary möter Utah Mammoth hemma i Scotiabank Saddledome måndag 13 april 03.00.

NHL, Climate Pledge Arena

Andra perioden: 0–1 (21.11) Hunter Brzustewicz (Matt Coronato, Olli Määttä), 1–1 (22.05) Frederick Gaudreau (Kaapo Kakko, Jared Mccann), 2–1 (33.16) Chandler Stephenson (Vince Dunn, Jaden Schwartz), 3–1 (39.55) Matthew Beniers (Ryker Evans, Jamie Oleksiak).

Tredje perioden: 4–1 (58.31) Jordan Eberle (Ryker Evans).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-0-3

Calgary: 1-1-3

