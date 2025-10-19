Seattle avgjorde i förlängningen mot Toronto

Seattle vann med 4–3 efter förlängning

Josh Mahura avgjorde för Seattle

New Jersey blir nästa motstånd för Toronto

Matchen mellan Toronto och Seattle i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Seattle avgöra till 4–3 (1–1, 2–1, 0–1, 1–0). Matchhjälte blev Josh Mahura, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Toronto–Seattle – mål för mål

Första perioden var jämn. Seattle inledde bäst och tog ledningen genom Shane Wright efter 7.29, men Toronto kvitterade genom Morgan Rielly efter 14.56. Efter 14.19 i andra perioden gjorde Seattle 1–2 genom Jani Nyman.

Toronto kvitterade till 2–2 genom John Tavares med 3.59 kvar att spela av perioden.

Seattle tog ledningen på nytt genom Vince Dunn efter 17.44. John Tavares kvitterade för Toronto tidigt i tredje perioden framspelad av William Nylander. Stor matchhjälte för Seattle blev Josh Mahura som 3.06 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Toronto har två vinster och tre förluster och 17–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Seattle har tre vinster och två förluster och 16–14 i målskillnad. Det här var Torontos andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Seattles andra uddamålsseger.

Lagen möts igen 30 januari i Climate Pledge Arena.

Nästa motstånd för Toronto är New Jersey. Lagen möts onsdag 22 oktober 01.00 i Scotiabank Arena. Seattle tar sig an Philadelphia borta tisdag 21 oktober 01.00.

Toronto–Seattle 3–4 (1–1, 1–2, 1–0, 0–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 0–1 (7.29) Shane Wright (Jaden Schwartz, Mason Marchment), 1–1 (14.56) Morgan Rielly (Auston Matthews, Matthew Knies).

Andra perioden: 1–2 (34.19) Jani Nyman (Mason Marchment, Shane Wright), 2–2 (36.01) John Tavares (William Nylander), 2–3 (37.44) Vince Dunn (Eeli Tolvanen).

Tredje perioden: 3–3 (41.21) John Tavares (William Nylander).

Förlängning: 3–4 (63.06) Josh Mahura (Jordan Eberle, Chandler Stephenson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 2-1-2

Seattle: 3-2-0

Nästa match:

Toronto: New Jersey Devils, hemma, 22 oktober

Seattle: Philadelphia Flyers, borta, 21 oktober