San Jose vann i förlängningen mot Colorado

San Jose-seger med 3–2 efter förlängning

Philipp Kurashev med två mål för San Jose

Andra raka segern för San Jose

Matchen i NHL mellan hemmalaget San Jose och gästande Colorado var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där San Jose spikade segerresultatet, 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Philipp Kurashev som stod för det avgörande målet.

San Joses Philipp Kurashev tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. Colorado inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Martin Necas efter bara 37 sekunder, men San Jose kvitterade genom Macklin Celebrini i slutet av perioden. Efter 4.06 i andra perioden gjorde San Jose 2–1 genom Philipp Kurashev.

Colorado gjorde 2–2 genom Nathan MacKinnon efter 9.10 av perioden. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. Matchvinnare för hemmalaget San Jose blev Philipp Kurashev som 1.48 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var San Joses tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Colorados sjätte uddamålsförlust.

I nästa match möter San Jose Detroit hemma på måndag 3 november 02.00. Colorado möter Tampa Bay onsdag 5 november 03.30 hemma.

San Jose–Colorado 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 0–1 (0.37) Martin Necas (Cale Makar, Devon Toews), 1–1 (18.22) Macklin Celebrini (Tyler Toffoli, Shakir Mukhamadullin).

Andra perioden: 2–1 (24.06) Philipp Kurashev (Ty Dellandrea, John Klingberg), 2–2 (29.10) Nathan MacKinnon (Artturi Lehkonen, Valerij Nitjusjkin).

Förlängning: 3–2 (61.48) Philipp Kurashev (Alexander Wennberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-0-2

Colorado: 2-2-1

Nästa match:

San Jose: Detroit Red Wings, hemma, 3 november

Colorado: Tampa Bay Lightning, hemma, 5 november