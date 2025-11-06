San Jose avgjorde med tre mål i tredje perioden

San Jose vann med 6–1 mot Seattle

Ethan Cardwell matchvinnare för San Jose

Seger nummer 5 för San Jose

I två perioder hängde hemmalaget Seattle hyggligt med i matchen mot San Jose. Men San Jose öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 1–6 (1–2, 0–1, 0–3) i matchen i NHL.

Seattle–San Jose – mål för mål

San Jose tog ledningen i början av första perioden genom Macklin Celebrini.

Seattle gjorde 1–1 genom Ryan Winterton med 3.30 kvar att spela.

Efter 18.43 i matchen gjorde San Jose 1–2 genom Ethan Cardwell. Efter 11.20 i andra perioden nätade John Klingberg på pass av Will Smith och Macklin Celebrini och gjorde 1–3. San Jose fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Tyler Toffoli, Will Smith och Ty Dellandrea.

San Joses Macklin Celebrini stod för tre poäng, varav ett mål.

Seattles nya tabellposition är femte plats medan San Jose är på sjunde plats.

I nästa match möter Seattle St Louis borta på söndag 9 november 01.00. San Jose möter Winnipeg lördag 8 november 04.00 hemma.

Seattle–San Jose 1–6 (1–2, 0–1, 0–3)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (1.08) Macklin Celebrini (Tyler Toffoli, John Klingberg), 1–1 (16.30) Ryan Winterton (Ryan Lindgren), 1–2 (18.43) Ethan Cardwell (Alexander Wennberg, Jeff Skinner).

Andra perioden: 1–3 (31.20) John Klingberg (Will Smith, Macklin Celebrini).

Tredje perioden: 1–4 (41.12) Will Smith (Mario Ferraro, Macklin Celebrini), 1–5 (43.31) Ty Dellandrea (Collin Graf), 1–6 (44.12) Tyler Toffoli (Shakir Mukhamadullin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-2-1

San Jose: 3-1-1

Nästa match:

Seattle: St Louis Blues, borta, 9 november

San Jose: Winnipeg Jets, hemma, 8 november