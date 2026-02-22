Samuel Frisk Wesström det stora utropstecknet när Malung slog IFK Arboga J18

Seger för Malung med 6–5 mot IFK Arboga J18

Samuel Frisk Wesström med tre mål för Malung

Emil Fors matchvinnare för Malung

Malung besegrade IFK Arboga J18 hemma i U18 regional väst fortsättning vår herr med 6–5 (2–1, 1–1, 3–3). Men mycket snack handlade om Samuel Frisk Wesström – som gjorde ett hattrick för Malung.

IFK Arboga J18:s lagledare Martin Bernhardsson tyckte så här om matchen:

– Det var en tung förlust. Var i övrigt en jämn match med ett litet spelövertag för oss.

Segermålet för Malung stod Emil Fors för 16.56 in i tredje perioden.

I och med detta har IFK Arboga J18 fyra förluster i rad.

Samuel Frisk Wesström med tre mål för Malung

Malung spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–1.

Efter 4.14 i andra perioden slog Wille Rosenstam till framspelad av Zack Rickard och kvitterade för IFK Arboga J18. Malungs Felix Ehrling gjorde 3–2 efter 10.42 på pass av Samuel Frisk Wesström och Wilgot Kareliusson Borg.

Malung utökade ledningen genom Samuel Frisk Wesström som gjorde sitt andra mål efter 2.09 i tredje perioden.

IFK Arboga J18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 4–2 till 4–5 inom bara 2.39.

Därefter fixade Malungs Samuel Frisk Wesström och Emil Fors att laget vände underläge till ledning med 6–5.

Malungs Felix Ehrling stod för ett mål och fyra assists, Samuel Frisk Wesström gjorde tre mål och två målgivande passningar och Emil Fors gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Malung har två segrar och tre förluster och 18–30 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Arboga J18 har en vinst och fyra förluster och 16–31 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Malung på sjunde plats i tabellen medan IFK Arboga J18 är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Malung med 5–4 efter förlängning .

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 26 februari. Då möter Malung Valbo J18 i NickBack Arena 19.00. IFK Arboga J18 tar sig an Lindlöven J18 hemma 19.10.

Malung–IFK Arboga J18 6–5 (2–1, 1–1, 3–3)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (9.56) Valter Johansson (Vilmer Sandström), 1–1 (13.38) Emil Fors (Samuel Frisk Wesström, Max Mörk), 2–1 (19.36) Samuel Frisk Wesström (Felix Ehrling, Emil Fors).

Andra perioden: 2–2 (24.14) Wille Rosenstam (Zack Rickard), 3–2 (30.42) Felix Ehrling (Samuel Frisk Wesström, Wilgot Kareliusson Borg).

Tredje perioden: 4–2 (42.09) Samuel Frisk Wesström (Felix Ehrling), 4–3 (43.24) Valter Johansson, 4–4 (43.53) Lukas Granell (Casper Rydin, Ruben Lundblad), 4–5 (46.03) Vilmer Sandström (Hugo Rosenstam, Billy Lindqvist), 5–5 (49.53) Samuel Frisk Wesström (Felix Ehrling, Erik Ström), 6–5 (56.56) Emil Fors (Felix Ehrling, Erik Ström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 2-0-3

IFK Arboga J18: 1-0-4

Nästa match:

Malung: Valbo HC, borta, 26 februari 19.00

IFK Arboga J18: Lindlövens IF, hemma, 26 februari 19.10