Sam Reinhart målskytt när Florida vann mot New Jersey
- Florida vann med 1–0 mot New Jersey
- Floridas fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Sam Reinhart matchvinnare för Florida
Florida vann med 1–0 på hemmaplan mot New Jersey i NHL. Matchens enda mål gjorde Sam Reinhart, inskickat redan i första perioden.
Segern var Floridas fjärde på de senaste fem matcherna.
Edmonton nästa för Florida
Det här var Floridas sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också New Jerseys andra uddamålsförlust.
För Florida gör resultatet att man nu ligger på femte plats i Atlantic division medan New Jersey är på andra plats i Metropolitan division.
Säsongens första möte lagen emellan vann New Jersey Devils med 3–1.
Nästa motstånd för Florida är Edmonton. New Jersey tar sig an Philadelphia borta. Båda matcherna spelas söndag 23 november 01.00.
Florida–New Jersey 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)
NHL, Amerant Bank Arena
Första perioden: 1–0 (12.58) Sam Reinhart (Gustav Forsling).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Florida: 4-0-1
New Jersey: 2-1-2
Nästa match:
Florida: Edmonton Oilers, hemma, 23 november
New Jersey: Philadelphia Flyers, borta, 23 november
