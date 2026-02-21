Ryck i sista perioden avgjorde för IK Göta borta mot IFK Täby HC
Följ HockeySverige på
Google news
- IK Göta vann med 3–1 mot IFK Täby HC
- Simon Åström matchvinnare för IK Göta
- IFK Täby HC:s nionde raka förlust
En jämn match mellan hemmalaget IFK Täby HC och gästande IK Göta avgjordes först i tredje perioden. Då drog IK Göta ifrån och vann matchen i U20 region öst fortsättning herr med 3–1 (1–1, 0–0, 2–0).
IFK Täby HC–IK Göta – mål för mål
Gustav Fondelius gjorde 1–0 till IK Göta efter fem minuters spel med assist av Ture Rinman och William Ekström. 1–1 kom efter 19.50 när Viktor Westerlund hittade rätt efter förarbete från Eddie Franzén och Tage Edvardsson.
Andra perioden blev mållös.
11.46 in i tredje perioden slog Simon Åström till framspelad av Gustav Fondelius och Viktor Bergnäs och gav laget ledningen. William Ekström stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 18 sekunder kvar att spela på pass av Gustav Fondelius. Det fastställde slutresultatet till 1–3.
IK Götas Gustav Fondelius stod för tre poäng, varav ett mål.
När lagen möttes senast vann Täby med 5–1.
IFK Täby HC–IK Göta 1–3 (1–1, 0–0, 0–2)
U20 region öst fortsättning herr, Tibble Ishall
Första perioden: 0–1 (5.10) Gustav Fondelius (Ture Rinman, William Ekström), 1–1 (19.50) Viktor Westerlund (Eddie Franzén, Tage Edvardsson).
Tredje perioden: 1–2 (51.46) Simon Åström (Gustav Fondelius, Viktor Bergnäs), 1–3 (59.42) William Ekström (Gustav Fondelius).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
IFK Täby HC: 0-0-5
IK Göta: 2-0-3
Den här artikeln handlar om: