Ryck i sista perioden avgjorde för IK Göta borta mot IFK Täby HC

IK Göta vann med 3–1 mot IFK Täby HC

Simon Åström matchvinnare för IK Göta

IFK Täby HC:s nionde raka förlust

En jämn match mellan hemmalaget IFK Täby HC och gästande IK Göta avgjordes först i tredje perioden. Då drog IK Göta ifrån och vann matchen i U20 region öst fortsättning herr med 3–1 (1–1, 0–0, 2–0).

IFK Täby HC–IK Göta – mål för mål

Gustav Fondelius gjorde 1–0 till IK Göta efter fem minuters spel med assist av Ture Rinman och William Ekström. 1–1 kom efter 19.50 när Viktor Westerlund hittade rätt efter förarbete från Eddie Franzén och Tage Edvardsson.

Andra perioden blev mållös.

11.46 in i tredje perioden slog Simon Åström till framspelad av Gustav Fondelius och Viktor Bergnäs och gav laget ledningen. William Ekström stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 18 sekunder kvar att spela på pass av Gustav Fondelius. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

IK Götas Gustav Fondelius stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen möttes senast vann Täby med 5–1.

IFK Täby HC–IK Göta 1–3 (1–1, 0–0, 0–2)

U20 region öst fortsättning herr, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (5.10) Gustav Fondelius (Ture Rinman, William Ekström), 1–1 (19.50) Viktor Westerlund (Eddie Franzén, Tage Edvardsson).

Tredje perioden: 1–2 (51.46) Simon Åström (Gustav Fondelius, Viktor Bergnäs), 1–3 (59.42) William Ekström (Gustav Fondelius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Täby HC: 0-0-5

IK Göta: 2-0-3