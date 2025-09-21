Ryck i sista perioden avgjorde för Djurgården hemma mot Linköping

Djurgården vann med 3–1 mot Linköping

Isabelle Leijonhielm matchvinnare för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

En jämn match mellan hemmalaget Djurgården och gästande Linköping avgjordes först i tredje perioden. Då drog Djurgården ifrån och vann matchen i SDHL med 3–1 (1–0, 0–1, 2–0).

Luleå nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen efter 19 minuters spel, genom Linda Vocetkova på pass av Emma Forsgren. Efter 17.41 i andra perioden slog Sara Hjalmarsson till, på pass av Olivia Sohrner och Lova Blom och kvitterade för Linköping. Djurgården startade tredje perioden bäst och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Isabelle Leijonhielm och Alice Östensson och avgjorde matchen.

Djurgården har tre segrar och två förluster och 11–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Linköping har två vinster och tre förluster och 8–10 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Djurgården ligger på femte plats medan Linköping har fjärdeplatsen.

Fredag 26 september 18.00 spelar Djurgården borta mot Luleå. Linköping möter Färjestad borta i Löfbergs Arena söndag 28 september 13.00.

Djurgården–Linköping 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

SDHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (19.38) Linda Vocetkova (Emma Forsgren).

Andra perioden: 1–1 (37.41) Sara Hjalmarsson (Olivia Sohrner, Lova Blom).

Tredje perioden: 2–1 (46.28) Isabelle Leijonhielm (Barbora Bartakova, Emma Forsgren), 3–1 (51.43) Alice Östensson (Wilma Georgny, Madeline Posick).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-0-2

Linköping: 2-1-2

Nästa match:

Djurgården: Luleå/MSSK, borta, 26 september

Linköping: Färjestad BK, borta, 28 september