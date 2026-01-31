Rögles Karson Kuhlman bakom två mål i segern mot Timrå IK

Seger för Rögle med 3–1 mot Timrå IK

Karson Kuhlman tvåmålsskytt för Rögle

Tredje förlusten i följd för Timrå IK

Hemmalaget Rögle vann mot Timrå IK i SHL. 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) slutade matchen på lördagen.

Rögle började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.53 slog Karson Kuhlman till efter förarbete från Calle Själin och Josh Dickinson.

Efter 9.35 i andra perioden slog Erik Walli Walterholm till på pass av Anton Lundmark och Linus Eriksson och kvitterade för Timrå IK. Rögles Karson Kuhlman gjorde 2–1 efter 14.18 framspelad av Paul Ladue och Leon Bristedt.

Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 56 sekunder kvar att spela genom Felix Nilsson assisterad av Fredrik Olofsson. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Timrå IK:s nya tabellposition är tionde plats medan Rögle är på tredje plats. Timrå IK var sexa i tabellen för 15 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

I nästa match möter Rögle Malmö borta och Timrå IK möter LHC hemma. Båda matcherna spelas torsdag 5 februari 19.00.

Rögle–Timrå IK 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (1.53) Karson Kuhlman (Calle Själin, Josh Dickinson).

Andra perioden: 1–1 (29.35) Erik Walli Walterholm (Anton Lundmark, Linus Eriksson), 2–1 (34.18) Karson Kuhlman (Paul Ladue, Leon Bristedt).

Tredje perioden: 3–1 (59.04) Felix Nilsson (Fredrik Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-0-3

Timrå IK: 1-0-4

Nästa match:

Rögle: IF Malmö Redhawks, borta, 5 februari 19.00

Timrå IK: Linköping HC, hemma, 5 februari 19.00