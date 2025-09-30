Rögle vinnare mot Timrå IK – avgjorde i förlängningen

Rögle vann med 2–1 efter förlängning

Rögles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Daniel Zaar avgjorde för Rögle

Det blev en riktigt tajt match när Timrå IK tog emot Rögle i SHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Daniel Zaar blev matchhjälte för Rögle med sitt mål i förlängningen.

Segern var Rögles fjärde på de senaste fem matcherna.

Timrå IK–Rögle – mål för mål

Rögle tog ledningen efter 15 minuters spel, genom Dennis Everberg framspelad av Calvin De Haan och Gregor Biber. Efter 1.47 i andra perioden slog Ludvig Levinsson till, på pass av Didrik Strömberg och Marcus Westfält och kvitterade för Timrå IK. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. Stor matchhjälte för Rögle blev Daniel Zaar som 2.31 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här var Timrå IK:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Rögles fjärde uddamålsseger.

I nästa match möter Timrå IK Brynäs borta och Rögle möter Djurgården borta. Båda matcherna spelas torsdag 2 oktober 19.00.

Timrå IK–Rögle 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (15.49) Dennis Everberg (Calvin De Haan, Gregor Biber).

Andra perioden: 1–1 (21.47) Ludvig Levinsson (Didrik Strömberg, Marcus Westfält).

Förlängning: 1–2 (62.31) Daniel Zaar (Lukas Ekeståhl-Jonsson, Anton Bengtsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 3-1-1

Rögle: 4-0-1

Nästa match:

Timrå IK: Brynäs IF, borta, 2 oktober

Rögle: Djurgårdens IF, borta, 2 oktober