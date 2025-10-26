Rögle vann på bortaplan mot HV 71

Rögle vann med 7–3 mot HV 71

Oliver Dejbjerg Larsen avgjorde för Rögle

Seger nummer 5 för Rögle

Rögle besegrade HV 71 på bortaplan i söndagens möte i U20 nationell södra. 3–7 (0–2, 3–3, 0–2) slutade matchen.

HV 71–Rögle – mål för mål

Rögle tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Rögle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–3. Målen i sista perioden gjordes av Edwin Myrestam och Douglas Flygt.

Nils Bartholdsson gjorde två mål för Rögle och spelade fram till ett mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, HV 71 med 16–19 och Rögle med 21–15 i målskillnad.

För Rögle gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan HV 71 är på nionde plats. HV 71 var trea i tabellen för 23 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Fredag 31 oktober 18.00 möts lagen igen, i Bjäre Entreprenad Arena.

HV 71–Rögle 3–7 (0–2, 3–3, 0–2)

U20 nationell södra, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (10.00) Colin Törnkvist (Love Gath, Marwin Jarbsjö), 0–2 (17.49) Nils Bartholdsson (Melker Sigurd, Johannes Neumann).

Andra perioden: 1–2 (24.38) Philip Lantz (Liam Andersson, Jakob Leander), 1–3 (27.01) Nils Bartholdsson (Johannes Neumann, Melker Sigurd), 2–3 (32.08) Wille Magnertoft (Oscar Pöyliö, Noel Skarby), 3–3 (34.54) Noel Skarby (Wille Magnertoft, Oscar Söderström), 3–4 (38.24) Oliver Dejbjerg Larsen (Nils Bartholdsson), 3–5 (38.36) Douglas Flygt (Milo Fortkord).

Tredje perioden: 3–6 (54.30) Douglas Flygt (Milo Fortkord, Noah Lund), 3–7 (57.46) Edwin Myrestam (Marwin Jarbsjö, Colin Törnkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Rögle: 2-2-1

Nästa match:

HV 71: Rögle, borta, 31 oktober

Rögle: HV 71, hemma, 31 oktober