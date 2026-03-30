Rögle vann – håller serien mot Färjestad vid liv
- Rögle vann med 2–1 mot Färjestad
- Linus Sandin matchvinnare för Rögle
- Lucas Forsell gjorde målet för Färjestad
Rögle vann mot Färjestad på bortaplan med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0) i SM-kvartsfinalen. Därmed tog laget sista chansen att förlänga serien, som Färjestad leder med 3-1 i matcher.
Färjestad nästa för Rögle
Den första perioden slutade 0–0.
11.21 in i andra perioden gjorde Färjestad 1–0. Målskytt var Lucas Forsell efter pass från Linus Johansson och Nick Leivermann. Efter 12.27 i andra perioden slog Paul Ladue till framspelad av Calle Själin och kvitterade för Rögle.
11.43 in i tredje perioden nätade Rögles Linus Sandin på pass av Lubos Horky och Felix Nilsson och avgjorde matchen. Sandin fullbordade därmed lagets vändning.
Lagen möts igen på onsdag 19.00 i Catena Arena.
Färjestad–Rögle 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)
SM-kvartsfinalen, Löfbergs Arena
Andra perioden: 1–0 (31.21) Lucas Forsell (Linus Johansson, Nick Leivermann), 1–1 (32.27) Paul Ladue (Calle Själin).
Tredje perioden: 1–2 (51.43) Linus Sandin (Lubos Horky, Felix Nilsson).
Ställning i serien: Färjestad–Rögle 3–1
Nästa match:
1 april, 19.00, Rögle–Färjestad, i Catena Arena
