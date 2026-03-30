Rögle vann – håller serien mot Färjestad vid liv

Rögle vann med 2–1 mot Färjestad

Linus Sandin matchvinnare för Rögle

Lucas Forsell gjorde målet för Färjestad

Rögle vann mot Färjestad på bortaplan med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0) i SM-kvartsfinalen. Därmed tog laget sista chansen att förlänga serien, som Färjestad leder med 3-1 i matcher.

Den första perioden slutade 0–0.

11.21 in i andra perioden gjorde Färjestad 1–0. Målskytt var Lucas Forsell efter pass från Linus Johansson och Nick Leivermann. Efter 12.27 i andra perioden slog Paul Ladue till framspelad av Calle Själin och kvitterade för Rögle.

11.43 in i tredje perioden nätade Rögles Linus Sandin på pass av Lubos Horky och Felix Nilsson och avgjorde matchen. Sandin fullbordade därmed lagets vändning.

Lagen möts igen på onsdag 19.00 i Catena Arena.

Färjestad–Rögle 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

SM-kvartsfinalen, Löfbergs Arena

Andra perioden: 1–0 (31.21) Lucas Forsell (Linus Johansson, Nick Leivermann), 1–1 (32.27) Paul Ladue (Calle Själin).

Tredje perioden: 1–2 (51.43) Linus Sandin (Lubos Horky, Felix Nilsson).

Ställning i serien: Färjestad–Rögle 3–1

Nästa match:

1 april, 19.00, Rögle–Färjestad, i Catena Arena