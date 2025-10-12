Rögle tog klar seger hemma mot VIK Hockey U20

Rögle vann med 6–1 mot VIK Hockey U20

Marwin Jarbsjö matchvinnare för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Rögle vann klart när laget mötte VIK Hockey U20 på hemmaplan i U20 nationell södra. Slutresultatet blev hela 6–1 (1–1, 4–0, 1–0).

– Vi startar matchen på ett bra sätt och faller sedan in i ett lägre tempo. Efter periodpausen tycker jag grabbarna svarar upp bra på våra riktlinjer och vi äger andra perioden på ett formidabelt sätt och får en stabil och rättvis utdelning. Summerat över helgen är med fem av sex poäng är vi belåtna med prestationerna och ser fram emot nästa veckas utmaningar mot Växjö och Frölunda, kommenterade Rögles tränare Pontus Lägge efter matchen.

Växjö nästa för Rögle

Första perioden var jämn. Rögle inledde bäst och tog ledningen genom Nils Bartholdsson efter 4.02, men VIK Hockey U20 kvitterade genom Arvid Söderkvist efter 8.55. I andra perioden var det Rögle som var vassast och gick från 1–1 till 5–1 genom mål av Marwin Jarbsjö, Mikael Kim, Noah Lund och Vincent Lundgren. 3.54 in i tredje perioden nätade Rögles Oliver Dejbjerg Larsen framspelad av Mikael Kim och Marwin Jarbsjö och ökade ledningen.

Rögle har tre segrar och två förluster och 14–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan VIK Hockey U20 har fem förluster och 6–23 i målskillnad.

Rögle ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan VIK Hockey U20 är på tionde och sista plats.

När lagen senast möttes vann Rögle med 2–0.

Nästa motstånd för Rögle är Växjö. Lagen möts onsdag 15 oktober 19.00 i Växjö Ishall. VIK Hockey U20 tar sig an Linköping hemma lördag 18 oktober 13.00.

Rögle–VIK Hockey U20 6–1 (1–1, 4–0, 1–0)

U20 nationell södra, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (4.02) Nils Bartholdsson (Arvid Johansson, Milo Fortkord), 1–1 (8.55) Arvid Söderkvist (Vilmer Beijbom).

Andra perioden: 2–1 (25.08) Marwin Jarbsjö (Linus Böös), 3–1 (28.04) Mikael Kim (Oliver Dejbjerg Larsen, Nils Bartholdsson), 4–1 (30.32) Noah Lund (Arvid Stolt, Colin Törnkvist), 5–1 (35.47) Vincent Lundgren (Milo Fortkord, Melker Sigurd).

Tredje perioden: 6–1 (43.54) Oliver Dejbjerg Larsen (Mikael Kim, Marwin Jarbsjö).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-0-2

VIK Hockey U20: 0-0-5

Nästa match:

Rögle: Växjö Lakers HC, borta, 15 oktober

VIK Hockey U20: Linköping HC, hemma, 18 oktober