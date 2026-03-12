Rögle tog hem segern mot Luleå borta

Rögle segrade – 5–2 mot Luleå

Linus Sjödin matchvinnare för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Det blev Rögle som vann på bortaplan mot Luleå i SHL. 2–5 (2–2, 0–3, 0–0) slutade matchen på torsdagen.

Luleå–Rögle – mål för mål

Rögle tog ledningen i början av första perioden genom Lukas Ekeståhl-Jonsson.

Frederic Allard låg sen bakom vändningen till 2–1 för Luleå med två raka mål.

Rögle kvitterade till 2–2 genom Anton Bengtsson.

I andra perioden var det Rögle som dominerade och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Linus Sjödin, Filip Johansson och Felix Nilsson.

I tredje perioden höll Rögle i sin 5–2-ledning och vann.

Lördag 14 mars 15.15 möter Luleå Färjestad hemma i Coop Norrbotten Arena medan Rögle spelar hemma mot Leksand.

Luleå–Rögle 2–5 (2–2, 0–3, 0–0)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (5.30) Lukas Ekeståhl-Jonsson (Albin Sundsvik, Simon Zether), 1–1 (8.47) Frederic Allard, 2–1 (10.59) Frederic Allard (Isac Hedqvist), 2–2 (18.44) Anton Bengtsson (Karson Kuhlman, Calle Själin).

Andra perioden: 2–3 (22.28) Linus Sjödin (Albin Sundsvik), 2–4 (37.48) Filip Johansson (Lukas Ekeståhl-Jonsson, Simon Zether), 2–5 (39.49) Felix Nilsson (Josh Dickinson, Fredrik Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 1-1-3

Rögle: 3-1-1

Nästa match:

Luleå: Färjestads BK, hemma, 14 mars 15.15

Rögle: Leksands IF, hemma, 14 mars 15.15