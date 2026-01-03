Rögle slog Örebro Hockey i måljämn match i Behrn Arena

Rögle segrade – 4–3 mot Örebro Hockey

Rögles avgörande efter 59.07.

Fredrik Olofsson gjorde två mål för Rögle

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Rögle borta mot Örebro Hockey i SHL på lördagen. Lubos Horky stod för Rögles avgörande mål med bara 53 sekunder kvar av slutperioden. Matchen slutade 4–3 (0–1, 2–0, 2–2).

Resultatet innebär att Örebro Hockey nu har fyra förluster i rad.

Lubos Horky bakom Rögles avgörande

Örebro Hockey tog ledningen efter 16 minuters spel genom Kalle Kossila med assist av Patrik Karlkvist och David Quenneville.

Efter 11.22 i andra perioden nätade Lukas Ekeståhl-Jonsson framspelad av Filip Johansson och kvitterade för Rögle.

Fredrik Olofsson gjorde dessutom 1–2 efter 15.03 på pass av Mattias Göransson och Felix Nilsson.

Milton Oscarson och Luke Martin låg sen bakom vändningen till 3–2 för Örebro Hockey.

Därefter fixade Rögles Fredrik Olofsson och Lubos Horky att laget vände underläge till ledning med 3–4.

Tisdag 6 januari spelar Örebro Hockey borta mot Timrå IK 15.15 och Rögle mot Djurgården borta 18.00 på Hovet.

Örebro Hockey–Rögle 3–4 (1–0, 0–2, 2–2)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (16.05) Kalle Kossila (Patrik Karlkvist, David Quenneville).

Andra perioden: 1–1 (31.22) Lukas Ekeståhl-Jonsson (Filip Johansson), 1–2 (35.03) Fredrik Olofsson (Mattias Göransson, Felix Nilsson).

Tredje perioden: 2–2 (43.32) Luke Martin (Patrik Karlkvist, Kalle Kossila), 3–2 (47.08) Milton Oscarson (Egor Polin), 3–3 (49.00) Fredrik Olofsson (Leon Bristedt), 3–4 (59.07) Lubos Horky (Filip Johansson, Felix Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 1-1-3

Rögle: 3-1-1

Nästa match:

Örebro Hockey: Timrå IK, borta, 6 januari 15.15

Rögle: Djurgårdens IF, borta, 6 januari 18.00