Rögle en lätt match för SSK U18

SSK U18 vann med 6–1 mot Rögle

Viggo Fors avgjorde för SSK U18

Rögles tredje raka förlust

Det blev en klar seger för SSK U18 mot Rögle hemma i U18 Nationell södra herr. Matchen slutade 6–1 (2–0, 2–0, 2–1).

Grums nästa för SSK U18

Oscar Lindén gjorde 1–0 till SSK U18 efter bara 1.08 framspelad av Loke Åkesson och Adrian Norin. 2–0 kom efter 9.56 när Viggo Fors hittade rätt efter förarbete från Mille Forslund och Adrian Norin.

Efter 2.19 i andra perioden nätade Loke Åkesson och gjorde 3–0. Mille Forslund gjorde dessutom 4–0 efter 19.21 på pass av Henry Nicolaysen och Noel Lundell.

Efter 5.38 i tredje perioden ökade SSK U18 på till 5–0 genom Jonathan Cremonese.

Rögle reducerade dock till 5–1 genom Isak Bjorland efter 8.20 av perioden.

SSK U18 kunde dock avgöra till 6–1 med 3.23 kvar av matchen genom Lucas Törngren.

När lagen möttes senast vann Södertälje med 3–2.

Tisdag 24 februari 19.00 spelar SSK U18 hemma mot Grums. Rögle möter Växjö hemma i Catena Arena torsdag 26 februari 18.00.

SSK U18–Rögle 6–1 (2–0, 2–0, 2–1)

U18 Nationell södra herr, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (1.08) Oscar Lindén (Loke Åkesson, Adrian Norin), 2–0 (9.56) Viggo Fors (Mille Forslund, Adrian Norin).

Andra perioden: 3–0 (22.19) Loke Åkesson, 4–0 (39.21) Mille Forslund (Henry Nicolaysen, Noel Lundell).

Tredje perioden: 5–0 (45.38) Jonathan Cremonese (Noel Lundell, Oscar Lindén), 5–1 (48.20) Isak Bjorland (Liam Adolfsson), 6–1 (56.37) Lucas Törngren (Winston Ilmarsson, David Niederleitner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 3-0-2

Rögle: 2-1-2

Nästa match:

SSK U18: Grums IK, hemma, 24 februari 19.00

Rögle: Växjö Lakers HC, hemma, 26 februari 18.00