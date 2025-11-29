Rögle avgjorde i tredje perioden i segern mot Örebro Hockey U20

Rögle vann matchen borta mot Örebro Hockey U20 i U20 nationell södra efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Rögle fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–5 (4–2, 0–2, 0–1).

Med det tog bortalaget Rögle en skön revansch, eftersom Örebro Hockey U20 vann senaste mötet lagen emellan med hela 7–1.

Örebro Hockey U20 var starkast i första perioden som laget vann med 4–2.

Colin Törnkvist såg till att Rögle reducerade igen efter 15 sekunder på pass av Oliver Dejbjerg Larsen och Arvid Stolt.

Laget kvitterade till 4–4 redan efter efter 3.42 i andra perioden på nytt genom Arvid Stolt efter pass från Oliver Dejbjerg Larsen och Milo Fortkord.

6.12 in i tredje perioden fick Milo Fortkord utdelning framspelad av Isak Norlin och avgjorde matchen. 4–5-målet blev matchens sista.

Oliver Dejbjerg Larsen gjorde ett mål för Rögle och spelade fram till två mål och Arvid Stolt stod för tre poäng, varav två mål. Oliver Höglund hade tre assists för Örebro Hockey U20 och Ludvig Andersson gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Det här var Örebro Hockey U20:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Rögles femte uddamålsseger.

Det här betyder att Örebro Hockey U20 ligger på tredje plats i tabellen och Rögle är på fjärde plats.

I nästa match, söndag 30 november möter Örebro Hockey U20 Malmö hemma i Behrn Arena 12.30 medan Rögle spelar borta mot Färjestad 12.15.

Örebro Hockey U20–Rögle 4–5 (4–2, 0–2, 0–1)

U20 nationell södra, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (3.20) Oliver Dejbjerg Larsen (Isak Norlin), 1–1 (3.31) Alexander Command (Oliver Höglund, Ludvig Andersson), 2–1 (11.34) Ludvig Andersson (Oliver Höglund, Joel Larsson), 3–1 (14.56) Niklas Aaram Olsen (Ludvig Andersson, Alexander Command), 4–1 (19.00) Axel Elofsson (Niklas Aaram Olsen, Oliver Höglund), 4–2 (19.37) Arvid Stolt (Vincent Lundgren, Wille Lönqvist).

Andra perioden: 4–3 (20.15) Colin Törnkvist (Oliver Dejbjerg Larsen, Arvid Stolt), 4–4 (23.42) Arvid Stolt (Oliver Dejbjerg Larsen, Milo Fortkord).

Tredje perioden: 4–5 (46.12) Milo Fortkord (Isak Norlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Rögle: 2-1-2

Nästa match:

Örebro Hockey U20: IF Malmö Redhawks, hemma, 30 november

Rögle: Färjestads BK, borta, 30 november