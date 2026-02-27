Rögle avgjorde i förlängningen mot Växjö

Rögle vann med 2–1 efter förlängning

Rögles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Love Gath matchvinnare för Rögle

Matchen mellan Växjö och Rögle i U20 nationell södra slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Love Gath som gjorde det avgörande målet.

Segern var Rögles fjärde på de senaste fem matcherna.

Frölunda nästa för Rögle

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

10.27 in i andra perioden gjorde Växjö 1–0 genom Emon Kulmala efter förarbete av Melker Hof och Noa Bräutigam. Efter 18.08 i andra perioden slog Nicolai Malm till på pass av Isak Norlin och Colin Törnkvist och kvitterade för Rögle.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Matchvinnare för bortalaget Rögle 1.34 in i förlängningen blev Love Gath med det avgörande förlängningsmålet.

I tabellen innebär det här att Växjö nu ligger på sjätte plats i tabellen. Rögle är på fjärde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Växjö och Rögle den här säsongen. Växjö Lakers HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Rögle vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Onsdag 4 mars 19.15 spelar Växjö borta mot Malmö. Rögle möter Frölunda borta i Frölundaborg söndag 1 mars 12.00.

Växjö–Rögle 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Andra perioden: 1–0 (30.27) Emon Kulmala (Melker Hof, Noa Bräutigam), 1–1 (38.08) Nicolai Malm (Isak Norlin, Colin Törnkvist).

Förlängning: 1–2 (61.34) Love Gath (Isak Norlin, Nils Bartholdsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 2-2-1

Rögle: 4-0-1

Nästa match:

Växjö: IF Malmö Redhawks, borta, 4 mars 19.15

Rögle: Frölunda, borta, 1 mars 12.00