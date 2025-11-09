Robin Eskelinen het när Mörrums GoIS U20 besegrade Tyringe

Mörrums GoIS U20 vann med 6–4 mot Tyringe

Mörrums GoIS U20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Robin Eskelinen med två mål för Mörrums GoIS U20

Bortalaget Mörrums GoIS U20 tog hem de tre poängen efter seger mot Tyringe i U20 division 1 E syd herr. 4–6 (2–1, 2–4, 0–1) slutade lördagens match.

Segern var Mörrums GoIS U20:s nionde på de senaste tio matcherna.

Mörrums GoIS U20:s Robin Eskelinen tvåmålsskytt

Robin Eskelinen gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Matei Bolocan, Edvin Gummesson, Simon Högardh och Arturs Medvedevs, målen för Tyringe gjordes av Jonatan Antonsson, Erik Fridvall, Isak Hofvander och Sam Jakobsson.

För Tyringe gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Mörrums GoIS U20 är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mörrums GoIS IK med 6–4.

Tyringe tar sig an Lejonet i nästa match hemma lördag 8 november 15.00. Mörrums GoIS U20 möter samma dag 14.00 KRIF Hockey J20 borta.