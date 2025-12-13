Revansch och två poäng för St Louis
- St Louis-seger med 3–2 mot Chicago
- Justin Faulk matchvinnare för St Louis
- Nashville blir nästa motstånd för St Louis
St Louis gick segrande från matchen i NHL när laget mötte Chicago hemma i Enterprise Center på lördagen. Så såg det inte ut i lagens senaste möte då Chicago vann med hela 8–3. Den här gången blev slutresultatet 3–2 (2–1, 1–0, 0–1).
St Louis–Chicago – mål för mål
St Louis startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Logan Mailloux och Matt Luff innan Chicago svarade och gjorde 2–1 genom Wyatt Kaiser.
Efter 8.56 i andra perioden nätade Justin Faulk framspelad av Tyler Tucker och Robert Thomas och gjorde 3–1.
14.13 in i tredje perioden nätade Chicagos André Burakovsky på pass av Connor Bedard och reducerade. Men mer än så orkade Chicago inte med.
I nästa omgång har St Louis Nashville hemma i Enterprise Center, tisdag 16 december 02.00. Chicago spelar hemma mot Detroit söndag 14 december 02.00.
St Louis–Chicago 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)
NHL, Enterprise Center
Första perioden: 1–0 (3.53) Logan Mailloux (Robert Thomas, Jake Neighbours), 2–0 (11.48) Matt Luff (Robby Fabbri, Colton Parayko), 2–1 (15.48) Wyatt Kaiser (André Burakovsky, Connor Bedard).
Andra perioden: 3–1 (28.56) Justin Faulk (Tyler Tucker, Robert Thomas).
Tredje perioden: 3–2 (54.13) André Burakovsky (Connor Bedard).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
St Louis: 3-0-2
Chicago: 2-0-3
Nästa match:
St Louis: Nashville Predators, hemma, 16 december 02.00
Chicago: Detroit Red Wings, hemma, 14 december 02.00
