Prenumerera

Logga in

Revansch och två poäng för St Louis

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • St Louis-seger med 3–2 mot Chicago

  • Justin Faulk matchvinnare för St Louis

  • Nashville blir nästa motstånd för St Louis

St Louis gick segrande från matchen i NHL när laget mötte Chicago hemma i Enterprise Center på lördagen. Så såg det inte ut i lagens senaste möte då Chicago vann med hela 8–3. Den här gången blev slutresultatet 3–2 (2–1, 1–0, 0–1).

St Louis–Chicago – mål för mål

St Louis startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Logan Mailloux och Matt Luff innan Chicago svarade och gjorde 2–1 genom Wyatt Kaiser.

Efter 8.56 i andra perioden nätade Justin Faulk framspelad av Tyler Tucker och Robert Thomas och gjorde 3–1.

14.13 in i tredje perioden nätade Chicagos André Burakovsky på pass av Connor Bedard och reducerade. Men mer än så orkade Chicago inte med.

I nästa omgång har St Louis Nashville hemma i Enterprise Center, tisdag 16 december 02.00. Chicago spelar hemma mot Detroit söndag 14 december 02.00.

St Louis–Chicago 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (3.53) Logan Mailloux (Robert Thomas, Jake Neighbours), 2–0 (11.48) Matt Luff (Robby Fabbri, Colton Parayko), 2–1 (15.48) Wyatt Kaiser (André Burakovsky, Connor Bedard).

Andra perioden: 3–1 (28.56) Justin Faulk (Tyler Tucker, Robert Thomas).

Tredje perioden: 3–2 (54.13) André Burakovsky (Connor Bedard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 3-0-2

Chicago: 2-0-3

Nästa match:

St Louis: Nashville Predators, hemma, 16 december 02.00

Chicago: Detroit Red Wings, hemma, 14 december 02.00

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen