Revansch och tre poäng för Linköping

Linköping vann med 7–4 mot HV 71

Ossie Liljeblad med två mål för Linköping

Ture Holmér matchvinnare för Linköping

Linköping gick segrande från matchen i U20 nationell södra när laget mötte HV 71 borta i Husqvarna Garden på onsdagen. Så såg det inte ut i lagens senaste möte då HV 71 vann med hela 8–3. Den här gången blev slutresultatet 4–7 (0–1, 3–3, 1–3).

Ossie Liljeblad tvåmålsskytt för Linköping

Linköping tog ledningen efter sju minuters spel genom Ossie Liljeblad efter förarbete från Victor Tjäder och David Huk.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Linköping hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.51 genom Ture Holmér och gick upp till 3–6 innan HV 71 svarade.

Segern skrevs till slut till 4–7 för Linköping.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, HV 71 med 16–22 och Linköping med 18–22 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Linköping nu ligger på sjunde plats i tabellen. HV 71 är på nionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har HV 71 vunnit.

I nästa match, lördag 24 januari möter HV 71 Örebro Hockey U20 hemma i Prolympiahallen 13.00 medan Linköping spelar hemma mot Färjestad 15.30.

HV 71–Linköping 4–7 (0–1, 3–3, 1–3)

U20 nationell södra, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (7.35) Ossie Liljeblad (Victor Tjäder, David Huk).

Andra perioden: 0–2 (21.39) Milton Carpenhammar, 1–2 (23.39) Oscar Davidsson (Jakob Leander, Noel Skarby), 2–2 (24.43) Tobias Krestan (William Morin), 3–2 (30.18) Edvin Persson Norén (Liam Andersson, Philip Lantz), 3–3 (34.38) Ossie Liljeblad (David Huk, Douglas Paul), 3–4 (36.08) Wilhelm Hasselhuhn (Gustav Pettersson).

Tredje perioden: 3–5 (40.51) Ture Holmér (Milton Carpenhammar, Wilhelm Hasselhuhn), 3–6 (48.24) Oscar Holmertz, 4–6 (58.35) Noel Skarby (Oscar Davidsson, Vashek Blanar), 4–7 (59.59) David Norgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Linköping: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: Örebro HK, hemma, 24 januari 13.00

Linköping: Färjestads BK, hemma, 24 januari 15.30