Revansch för Toronto som besegrade NY Rangers

Toronto vann med 4–3 mot NY Rangers

John Tavares matchvinnare för Toronto

Andra raka segern för Toronto

I senaste mötet, 6 mars, var NY Rangers bättre och vann med 6–2. På torsdagen tog Toronto revansch genom att vinna med 4–3 (2–0, 1–2, 1–1) på hemmaplan i NHL.

Toronto–NY Rangers – mål för mål

Jake McCabe gjorde 1–0 till Toronto efter fem minuter assisterad av Matias Maccelli och Dakota Joshua. Laget gjorde också 2–0 när Nick Robertson fick träff efter förarbete från Max Domi och Jake McCabe efter 12.08.

Toronto ökade ledningen till 3–0 genom Dakota Joshua efter 5.41 i andra perioden.

NY Rangers reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Alexis Lafreniere och Mika Zibanejad i andra perioden.

11.57 in i tredje perioden nätade Torontos John Tavares och ökade ledningen. 13.04 in i perioden fick Mika Zibanejad utdelning på nytt framspelad av Gabriel Perreault och Alexis Lafreniere och reducerade. Fler mål än så blev det inte för NY Rangers.

Alexis Lafreniere gjorde ett mål för NY Rangers och två assist.

Resultatet innebär att Toronto ligger kvar på sjunde plats i Atlantic division och NY Rangers sist, på åttonde plats i Metropolitan division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

NY Rangers möter Chicago samma tid hemma.

Toronto–NY Rangers 4–3 (2–0, 1–2, 1–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (5.15) Jake McCabe (Matias Maccelli, Dakota Joshua), 2–0 (12.08) Nick Robertson (Max Domi, Jake McCabe).

Andra perioden: 3–0 (25.41) Dakota Joshua (Matias Maccelli, Joseph Woll), 3–1 (30.16) Alexis Lafreniere (JT Miller, Adam Fox), 3–2 (38.01) Mika Zibanejad (Alexis Lafreniere, Adam Fox).

Tredje perioden: 4–2 (51.57) John Tavares, 4–3 (53.04) Mika Zibanejad (Gabriel Perreault, Alexis Lafreniere).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 2-1-2

NY Rangers: 0-1-4

