Revansch för Tingsryds AIF J20 som besegrade Rydaholm

Seger för Tingsryds AIF J20 med 6–5 mot Rydaholm

Kiet Pothaven matchvinnare för Tingsryds AIF J20

Andra raka segern för Tingsryds AIF J20

I senaste mötet i fredags var Rydaholm bättre och vann med 4–0. På tisdagen tog Tingsryds AIF J20 revansch genom att vinna med 6–5 (0–2, 1–1, 5–2) på hemmaplan i U20 division 1 D syd herr.

Kiet Pothaven slog till 16.08 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Gislaved nästa för Tingsryds AIF J20

Rydaholm dominerade i första perioden som laget vann med 2–0.

Andra perioden slutade 1–1 och ställningen efter två perioder var 1–3.

I tredje perioden gick Rydaholm upp i en 4–2-ledning med 13.43 kvar att spela. Men Tingsryds AIF J20 vände matchen och vann med 6–5. Det matchvinnande 6–5-målet gjorde Kiet Pothaven med 3.52 kvar att spela av matchen.

Oskar Andersson gjorde ett mål för Rydaholm och två assist.

Det här var Tingsryds AIF J20:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rydaholms andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Tingsryds AIF J20 ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Rydaholm på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Rydaholms SK med 4–0.

Lördag 8 november 16.20 spelar Tingsryds AIF J20 hemma mot Gislaved. Rydaholm möter Värnamo hemma i Talavidshallen torsdag 6 november 19.30.

Tingsryds AIF J20–Rydaholm 6–5 (0–2, 1–1, 5–2)

U20 division 1 D syd herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (0.19) Eric Strid (Oskar Andersson), 0–2 (9.02) Melker Elf (Vilgot Andersson, Johan Karlberg).

Andra perioden: 1–2 (34.45) Eddie Paulsson (Albin Nordström, Rasmus Nyman), 1–3 (37.48) Oskar Andersson.

Tredje perioden: 2–3 (44.47) Edvin Degler, 2–4 (46.17) Eric Strid (Melker Elf, Oskar Andersson), 3–4 (49.32) Rasmus Nyman (Sigge Karlsson, Harry Karlsson), 4–4 (49.54) Amir Jafari (Albin Nordström, Edvin Degler), 5–4 (53.14) Lukas Mejrud (Axel Loeb, Isac Johansson), 5–5 (53.43) Rasmus Nilsson, 6–5 (56.08) Kiet Pothaven.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryds AIF J20: 2-0-3

Rydaholm: 1-0-4

Nästa match:

Tingsryds AIF J20: Gislaveds SK, hemma, 8 november

Rydaholm: Värnamo GIK, hemma, 6 november