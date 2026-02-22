Reef Matthews i form när Häradsbygden vann mot Falu J18

Häradsbygden vann med 6–3 mot Falu J18

Häradsbygdens Reef Matthews tvåmålsskytt

Albin Engelmark matchvinnare för Häradsbygden

Häradsbygden vann mot gästande Falu J18 i U18 division 1 västra B vår med 6–3 på söndagen.

Reef Matthews gjorde två mål för Häradsbygden

Falu J18 tog ledningen i början av första perioden genom Hugo Liljeqvist.

Häradsbygden kvitterade till 1–1 genom Reef Matthews efter 11.37.

Falu J18 gjorde 1–2 genom Anton Sundberg efter 13.29 i matchen.

Häradsbygden gjorde 2–2 genom Elias Falestål efter 14.02.

I andra perioden var det Häradsbygden som var vassast och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Axel Nauclér, Albin Engelmark och Reef Matthews.

1.58 in i tredje perioden fick Adrian Staffansson utdelning framspelad av Elliot Hammarqvist och Kevin Smeds och ökade ledningen. 6.08 in i perioden satte Alexander Lundin-Larsson pucken framspelad av Oliver Pernhall och reducerade. Men mer än så orkade Falu J18 inte med.

Häradsbygdens Reef Matthews stod för två mål och ett assist.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Falu J18 med 3–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 1 mars möter Häradsbygden Avesta hemma i Clas Ohlson Foundation Arena 11.30 medan Falu J18 spelar hemma mot Ludvika/Smedjebacken 11.45.

Häradsbygden–Falu J18 6–3 (2–2, 3–0, 1–1)

U18 division 1 västra B vår, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 0–1 (0.34) Hugo Liljeqvist (Anton Sundberg), 1–1 (11.37) Reef Matthews (Nils Brisell, Elias Falestål), 1–2 (13.29) Anton Sundberg (Oliver Pernhall), 2–2 (14.02) Elias Falestål (Isac Fors).

Andra perioden: 3–2 (26.45) Axel Nauclér (Oliver Printz, Noah Jakobsson), 4–2 (34.57) Albin Engelmark (Reef Matthews, Nils Brisell), 5–2 (39.26) Reef Matthews (Noah Jakobsson).

Tredje perioden: 6–2 (41.58) Adrian Staffansson (Elliot Hammarqvist, Kevin Smeds), 6–3 (46.08) Alexander Lundin-Larsson (Oliver Pernhall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Häradsbygden: 3-0-2

Falu J18: 4-0-1

Nästa match:

Häradsbygden: Avesta BK, hemma, 1 mars 11.30

Falu J18: Ludvika HF/Smedjebackens HC, hemma, 1 mars 11.45