Reef Matthews het när Häradsbygden besegrade Falu J18

Seger för Häradsbygden med 3–1 mot Falu J18

Reef Matthews med två mål för Häradsbygden

Hugo Carlsson matchvinnare för Häradsbygden

Hemmalaget Häradsbygden vann mot Falu J18 i U18 division 1 västra B herr. 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) slutade matchen på söndagen.

Reef Matthews gav Häradsbygden ledningen efter 10.17 framspelad av Isac Fors. Falu J18 kvitterade till 1–1 genom Anton Sundberg i andra perioden.

Häradsbygden gjorde 2–1 genom Hugo Carlsson efter 18.58. Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.27 kvar att spela återigen genom Reef Matthews assisterad av Simon Fallström. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Häradsbygdens Reef Matthews stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Häradsbygden nu ligger på första plats i tabellen och Falu J18 är på tredje plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 november i Lugnets Ishall.

I nästa match möter Häradsbygden Orsa borta och Falu J18 möter Ludvika/Smedjebacken hemma. Båda matcherna spelas torsdag 16 oktober 19.00.

Häradsbygden–Falu J18 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

U18 division 1 västra B herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (10.17) Reef Matthews (Isac Fors).

Andra perioden: 1–1 (30.07) Anton Sundberg (Hugo Liljeqvist, Elias Isaksson), 2–1 (38.58) Hugo Carlsson (Reef Matthews).

Tredje perioden: 3–1 (58.33) Reef Matthews (Simon Fallström).

Nästa match:

Häradsbygden: Orsa IK, borta, 16 oktober

Falu J18: Ludvika HF/Smedjebackens HC, hemma, 16 oktober