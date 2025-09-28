Rasmus Ommedal Ohrstrand tvåmålsskytt när Modo Hockey U20 vann mot AIK

Modo Hockey U20 vann med 5–3 mot AIK

Rasmus Ommedal Ohrstrand gjorde två mål för Modo Hockey U20

Måns Wiberg matchvinnare för Modo Hockey U20

Det blev Modo Hockey U20 som vann matchen hemma mot AIK i U20 nationell norra på söndagen. 5–3 (1–0, 3–2, 1–1) slutade matchen.

Rasmus Ommedal Ohrstrand tvåmålsskytt för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 tog ledningen efter 19 minuters spel, genom Rasmus Ommedal Ohrstrand assisterad av Sebastian Peter och Harry Styf. Modo Hockey U20 inledde andra perioden med att göra 2–0 genom Linus Morken, innan AIK svarade, och gick ikapp. Kvitteringen stod Eddi Sandberg för framspelad av Mattias Nyberg och Nikodemus Wernquist efter 7.49.

I slutminuterna var det dock Modo Hockey U20 som tog greppet. Rasmus Ommedal Ohrstrand gjorde 3–2 efter 14.19, innan Måns Wiberg satte 4–2 efter 17.57. Modo Hockey U20 ökade ledningen till 5–2 genom Viggo Lundström med 2.14 kvar i perioden i tredje perioden.

Tim Lindström reducerade dock för AIK med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Modo Hockey U20 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan AIK är på tionde och sista plats.

Modo Hockey U20 möter Skellefteå AIK U20 i nästa match borta lördag 4 oktober 15.30. AIK möter samma dag Brynäs hemma.

Modo Hockey U20–AIK 5–3 (1–0, 3–2, 1–1)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (19.11) Rasmus Ommedal Ohrstrand (Sebastian Peter, Harry Styf).

Andra perioden: 2–0 (21.15) Linus Morken (Alex Zalesak, Alfons Öberg), 2–1 (25.54) Petr Minar (Neo Nordstrand Jansson, Wiktor Jerneheim), 2–2 (27.49) Eddi Sandberg (Mattias Nyberg, Nikodemus Wernquist), 3–2 (34.19) Rasmus Ommedal Ohrstrand (Linus Morken), 4–2 (37.57) Måns Wiberg (Theo Thermaenius).

Tredje perioden: 5–2 (57.46) Viggo Lundström (Erik Häggblad, Ola Hyldmo), 5–3 (59.57) Tim Lindström (Patrik Jernfalk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 2-1-2

AIK: 0-1-4

Nästa match:

Modo Hockey U20: Skellefteå, borta, 4 oktober

AIK: Brynäs IF, hemma, 4 oktober