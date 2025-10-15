Rasmus Leijonhielm matchhjälte när Mörrum vann mot Tyringe

Mörrum-seger med 1–0 mot Tyringe

Rasmus Leijonhielm avgjorde för Mörrum

Mörrum utan insläppt mål

Det blev seger för Mörrum borta mot Tyringe i hockeyettan södra. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom i andra perioden. Tredje perioden blev mållös. Matchhjälte för Mörrum blev Rasmus Leijonhielm som gjorde målet.

Mariestad nästa för Mörrum

När lagen senast möttes blev det seger för Mörrum med 4–3.

Den 11 februari möts lagen återigen, då i Jössarinken.

Lördag 18 oktober 16.00 möter Tyringe Nyköping borta i Stora Hallen medan Mörrum spelar borta mot Mariestad.

Tyringe–Mörrum 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Andra perioden: 0–1 (29.54) Rasmus Leijonhielm (Elias Knoester, Alexander Sandberg).

Nästa match:

Tyringe: Nyköpings SK, borta, 18 oktober

Mörrum: Mariestad BoIS HC, borta, 18 oktober