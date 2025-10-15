Rasmus Leijonhielm matchhjälte när Mörrum vann mot Tyringe
Det blev seger för Mörrum borta mot Tyringe i hockeyettan södra. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom i andra perioden. Tredje perioden blev mållös. Matchhjälte för Mörrum blev Rasmus Leijonhielm som gjorde målet.
Mariestad nästa för Mörrum
När lagen senast möttes blev det seger för Mörrum med 4–3.
Den 11 februari möts lagen återigen, då i Jössarinken.
Lördag 18 oktober 16.00 möter Tyringe Nyköping borta i Stora Hallen medan Mörrum spelar borta mot Mariestad.
Tyringe–Mörrum 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)
Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra
Andra perioden: 0–1 (29.54) Rasmus Leijonhielm (Elias Knoester, Alexander Sandberg).
Nästa match:
Tyringe: Nyköpings SK, borta, 18 oktober
Mörrum: Mariestad BoIS HC, borta, 18 oktober
