Raitis Riekstins i form när Vännäs vann mot Brooklyn

Vännäs segrade – 5–1 mot Brooklyn

Vännäs tionde seger på de senaste tio matcherna

Raitis Riekstins gjorde två mål för Vännäs

Bortalaget Vännäs tog hem de tre poängen efter seger mot Brooklyn i U20 region norr fortsättning herr. 1–5 (0–3, 0–1, 1–1) slutade söndagens match.

Det här innebär att Vännäs nu har 14 segrar i följd i U20 region norr fortsättning herr och behöver två segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Kevin Fransson bakom Vännäs avgörande

Vännäs stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.23 i mitten av perioden.

Efter 4.41 i andra perioden nätade Raitis Riekstins återigen på pass av Robin Olsson och Douglas Strandell och gjorde 0–4.

8.54 in i tredje perioden slog Axel Häggström till framspelad av Eddi Jatko och Odd Lindgren och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Brooklyn. 15.52 in i perioden fick Douglas Strandell utdelning och ökade ledningen.

Raitis Riekstins gjorde två mål för Vännäs och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Brooklyn på nionde och sista plats och Vännäs i serieledning.

Den 7 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Vännäs Ishall.

Nästa motstånd för Brooklyn är SK Lejon. Lagen möts onsdag 4 februari 19.30 i Skellefteå Kraft Arena. Vännäs tar sig an Brooklyn hemma lördag 7 februari 11.30.

Brooklyn–Vännäs 1–5 (0–3, 0–1, 1–1)

U20 region norr fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (4.50) Raitis Riekstins (Robin Olsson), 0–2 (11.31) Kevin Fransson (Edward Erngren), 0–3 (14.13) Frans Uhlin (Raitis Riekstins, Hugo Edin).

Andra perioden: 0–4 (24.41) Raitis Riekstins (Robin Olsson, Douglas Strandell).

Tredje perioden: 1–4 (48.54) Axel Häggström (Eddi Jatko, Odd Lindgren), 1–5 (55.52) Douglas Strandell.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn: 1-0-4

Vännäs: 5-0-0

Nästa match:

Brooklyn: SK Lejon, borta, 4 februari 19.30

Vännäs: Brooklyn Tigers HF, hemma, 7 februari 11.30