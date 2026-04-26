Pittsburgh vann och räddade matchboll mot Philadelphia

Pittsburgh vann mot Philadelphia med 4–2 (1–0, 1–1, 2–1) borta i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed tog laget sista chansen att förlänga serien, som Philadelphia nu leder med 3-1 i matcher.

Kris Letang bakom Pittsburghs seger

Sidney Crosby gjorde 1–0 till Pittsburgh efter 14.24 med assist av Erik Karlsson.

Efter 1.03 i andra perioden slog Rickard Rakell till och gjorde 0–2. Philadelphias Denver Barkey gjorde 1–2 efter 15.40 på pass av Trevor Zegras och Cam York.

Pittsburgh utökade ledningen igen genom Kris Letang på pass av Sidney Crosby och Rickard Rakell efter 4.27 i tredje perioden.

Philadelphia reducerade dock till 2–3 genom Travis Konecny efter 7.03 av perioden.

Pittsburgh kunde dock avgöra till 2–4 med 57 sekunder kvar av matchen genom Connor Dewar.

Philadelphia–Pittsburgh 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (14.24) Sidney Crosby (Erik Karlsson).

Andra perioden: 0–2 (21.03) Rickard Rakell, 1–2 (35.40) Denver Barkey (Trevor Zegras, Cam York).

Tredje perioden: 1–3 (44.27) Kris Letang (Sidney Crosby, Rickard Rakell), 2–3 (47.03) Travis Konecny (Christian Dvorak, Travis Sanheim), 2–4 (59.03) Connor Dewar (Blake Lizotte, Noel Acciari).

Utvisningar, Philadelphia: 4×2 min. Pittsburgh: 4×2 min.

Ställning i serien: Philadelphia–Pittsburgh 3–1 (bäst av 7)