Pittsburgh vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande New Jersey

Seger för Pittsburgh med 4–1 mot New Jersey

Pittsburghs åttonde seger på de senaste tio matcherna

Connor Clifton avgjorde för Pittsburgh

Det blev seger för Pittsburgh hemma mot New Jersey i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Connor Clifton 2–1 och drygt en minut senare Jegor Tjinachov 3–1. Matchen slutade 4–1 (1–0, 0–1, 3–0).

Segern var Pittsburghs åttonde på de senaste tio matcherna.

Pittsburgh–New Jersey – mål för mål

Thomas Novak gav Pittsburgh ledningen efter 18 minuter med assist av Kris Letang och Jevgenij Malkin.

Efter 4.56 i andra perioden nätade Paul Cotter på pass av Dougie Hamilton och Jack Hughes och kvitterade för New Jersey.

Pittsburgh spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Connor Clifton, Jegor Tjinachov och Blake Lizotte och avgjorde matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 28 februari spelar Pittsburgh borta mot NY Rangers 18.30 och New Jersey mot St Louis borta 23.00 i Enterprise Center.

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (18.51) Thomas Novak (Kris Letang, Jevgenij Malkin).

Andra perioden: 1–1 (24.56) Paul Cotter (Dougie Hamilton, Jack Hughes).

Tredje perioden: 2–1 (46.30) Connor Clifton (Ryan Shea, Anthony Mantha), 3–1 (47.20) Jegor Tjinachov (Jevgenij Malkin), 4–1 (58.01) Blake Lizotte.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 3-1-1

New Jersey: 0-0-5

Nästa match:

Pittsburgh: New York Rangers, borta, 28 februari 18.30

New Jersey: St Louis Blues, borta, 28 februari 23.00