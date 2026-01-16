Pittsburgh säkrade seger mot Philadelphia

Pittsburgh vann med 6–3 mot Philadelphia

Blake Lizotte avgjorde för Pittsburgh

Femte förlusten i rad för Philadelphia

Pittsburgh vann matchen på hemmaplan mot Philadelphia i NHL på fredagen. 6–3 (2–0, 2–1, 2–2) slutade matchen.

Columbus nästa för Pittsburgh

Pittsburgh startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.16 slog Justin Brazeau till på passning från Benjamin Kindel och Anthony Mantha. Efter 12.25 gjorde också laget 2–0 genom Bryan Rust assisterad av Kris Letang och Sidney Crosby.

Efter 1.16 i andra perioden ökade Pittsburgh på till 3–0 genom Yegor Chinakhov.

Philadelphia reducerade dock till 3–1 genom Rodrigo Abols tidigt i perioden av perioden.

Pittsburgh ökade ledningen till 4–1 genom Blake Lizotte efter 18.29.

Pittsburgh gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 4–1 till 6–1, målen av Sidney Crosby och Connor Dewar. Det rycket avgjorde matchen.

Nick Seeler och Matvej Mitjkov reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Philadelphia. Pittsburgh tog därmed en säker seger.

Pittsburgh har två segrar och tre förluster och 12–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Philadelphia har fem förluster och 9–25 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Pittsburgh Columbus hemma i PPG PAINTS Arena, söndag 18 januari 01.00. Philadelphia spelar hemma mot NY Rangers lördag 17 januari 19.00.

Pittsburgh–Philadelphia 6–3 (2–0, 2–1, 2–2)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (2.16) Justin Brazeau (Benjamin Kindel, Anthony Mantha), 2–0 (12.25) Bryan Rust (Kris Letang, Sidney Crosby).

Andra perioden: 3–0 (21.16) Yegor Chinakhov (Jevgenij Malkin, Thomas Novak), 3–1 (22.17) Rodrigo Abols (Cam York, Carl Grundström), 4–1 (38.29) Blake Lizotte (Noel Acciari).

Tredje perioden: 5–1 (43.10) Sidney Crosby (Jevgenij Malkin, Rickard Rakell), 6–1 (44.27) Connor Dewar (Thomas Novak), 6–2 (50.54) Nick Seeler (Denver Barkey, Noah Juulsen), 6–3 (57.25) Matvej Mitjkov (Denver Barkey, Sean Couturier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 2-1-2

Philadelphia: 0-1-4

Nästa match:

Pittsburgh: Columbus Blue Jackets, hemma, 18 januari 01.00

Philadelphia: New York Rangers, hemma, 17 januari 19.00