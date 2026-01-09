Pittsburgh fortsätter vinna – 4–1 mot New Jersey

Pittsburgh vann med 4–1 mot New Jersey

Pittsburghs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Connor Dewar matchvinnare för Pittsburgh

Segertåget fortsätter för Pittsburgh. Mot New Jersey på hemmaplan i PPG PAINTS Arena på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 4–1 (1–0, 2–0, 1–1) och har nu sex segrar i rad i NHL.

Pittsburgh–New Jersey – mål för mål

Erik Karlsson gav Pittsburgh ledningen efter sex minuter assisterad av Rickard Rakell och Sidney Crosby.

Efter 5.23 i andra perioden nätade Connor Dewar framspelad av Rickard Rakell och Kris Letang och gjorde 2–0. Evgeni Malkin gjorde dessutom 3–0 efter 19.07 på pass av Sidney Crosby och Erik Karlsson.

Luke Hughes reducerade för New Jersey efter 2.55 in i tredje perioden på passning från Dougie Hamilton och Jack Hughes. Men mer än så orkade New Jersey inte med. 13.26 in i tredje perioden slog Blake Lizotte till framspelad av Noel Acciari och Connor Dewar och ökade ledningen.

När lagen senast möttes vann New Jersey med 2–1 efter avgörande på straffar.

I nästa match möter Pittsburgh Calgary hemma på lördag 10 januari 21.30. New Jersey möter Winnipeg söndag 11 januari 20.00 borta.

Pittsburgh–New Jersey 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (6.39) Erik Karlsson (Rickard Rakell, Sidney Crosby).

Andra perioden: 2–0 (25.23) Connor Dewar (Rickard Rakell, Kris Letang), 3–0 (39.07) Evgeni Malkin (Sidney Crosby, Erik Karlsson).

Tredje perioden: 3–1 (42.55) Luke Hughes (Dougie Hamilton, Jack Hughes), 4–1 (53.26) Blake Lizotte (Noel Acciari, Connor Dewar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 5-0-0

New Jersey: 2-0-3

Nästa match:

Pittsburgh: Calgary Flames, hemma, 10 januari 21.30

New Jersey: Winnipeg Jets, borta, 11 januari 20.00