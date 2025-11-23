Piteås starka svit mot Kiruna fortsätter

Piteå-seger med 4–3 efter straffar

Caesar Björk tvåmålsskytt för Piteå

Andra raka segern för Piteå

Kiruna är lite av ett drömmotstånd för Piteå. På söndagen vann Piteå på nytt – den här gången hemma i LF Arena. Matchen i hockeyettan norra slutade 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Piteås femte raka seger mot Kiruna.

Caesar Björk tvåmålsskytt för Piteå

Ebbe Dahlen gjorde 1–0 till Kiruna efter 15.27 efter förarbete av Tage Carlsten och Philip Kemi.

Caesar Björk och Matyas Borak låg sen bakom vändningen till 2–1 för Piteå.

Kiruna kvitterade till 2–2 genom Scott Paulsson i andra perioden.

7.47 in i tredje perioden satte Oscar Bramberg pucken på pass av Oscar Nilsson och gav laget ledningen.

Ludvig Warg stod för målet när Kiruna kvitterade till 3–3 med två sekunder kvar att spela på pass av Rasmus Similä och Philip Kemi.

Piteås Caesar Björk blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Piteås fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Kirunas fjärde uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Piteå ligger kvar på åttonde plats och Kiruna på 14:e plats i tabellen.

Piteå möter Surahammar i nästa match borta lördag 29 november 16.00. Kiruna möter samma dag Wings Arlanda hemma.

Piteå–Kiruna 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (15.27) Ebbe Dahlen (Tage Carlsten, Philip Kemi).

Andra perioden: 1–1 (22.43) Matyas Borak (Albin Nylund), 2–1 (33.59) Caesar Björk (Leo Bergström), 2–2 (34.56) Scott Paulsson (Ludvig Warg, Melvin Råman).

Tredje perioden: 3–2 (47.47) Oscar Bramberg (Oscar Nilsson), 3–3 (59.58) Ludvig Warg (Rasmus Similä, Philip Kemi).

Straffar: 4–3 (65.00) Caesar Björk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 2-1-2

Kiruna: 0-2-3

Nästa match:

Piteå: Surahammars IF, borta, 29 november

Kiruna: Wings HC Arlanda, hemma, 29 november