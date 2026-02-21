Piteås segerrad mot Vallentuna intakt

Piteå segrade – 1–0 mot Vallentuna

Leo Bergström avgjorde för Piteå

Andra raka segern för Piteå

Piteå fortsätter att ha det lätt mot Vallentuna i hockeyettan norra. På lördagen vann Piteå på nytt – den här gången med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0) borta i Vallentuna Ishall. Det var Piteås fjärde raka seger mot Vallentuna.

Segermålet för Piteå stod Leo Bergström för 9.35 in i andra perioden.

Sollentuna nästa för Piteå

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Vallentuna med 16–11 och Piteå med 15–14 i målskillnad.

Piteås nya tabellposition är tionde plats medan Vallentuna är på 19:e plats. Ett fint lyft för Piteå som låg på 14:e plats så sent som den 23 januari.

I nästa match, söndag 22 februari möter Vallentuna Bodens HF hemma i Vallentuna Ishall 15.00 medan Piteå spelar borta mot Sollentuna 14.00.

Vallentuna–Piteå 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Andra perioden: 0–1 (29.35) Leo Bergström (Caesar Björk, Edward Björk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 3-0-2

Piteå: 3-0-2

Nästa match:

Vallentuna: Bodens HF, hemma, 22 februari 15.00

Piteå: Sollentuna HC, borta, 22 februari 14.00